Від імені Світового Конґресу Українців хочу висловити нашу щиру подяку заступниці прем’єр-міністра Христі Фріланд за її багаторічну віддану службу Канаді та непохитну підтримку України. З моменту повномасштабного вторгнення Росії Христя була надійним союзником, очолюючи глобальну коаліцію в рамках G7 для використання заморожених активів Росії на підтримку України. Її інноваційний підхід до розробки українських суверенних облігацій, гарантованих Канадою, був ключовим у залученні 500 мільйонів доларів для допомоги Україні.

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Христя є прикладом для багатьох українців у всьому світі, які бачать у ній рольову модель українки, народженої в Канаді, яка завжди цінувала і плекала своє українське коріння. Вона навчила своїх дітей пишатися тим, що вони українці-канадці, піднявшись до вершин влади в Канаді як заступник прем’єр-міністра та міністр фінансів. Я знаю і працюю з Христею вже понад десять років. Її чесність і відданість народу Канади як державного службовця є зразковими, і вона є рольовою моделлю для багатьох.

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Ми також визнаємо Христю за встановлення рамок для збільшення двосторонньої торгівлі та співпраці з Угодою про вільну торгівлю між Канадою та Україною та за успішні переговори щодо Угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яка замінила НАФТА. Її зусилля були вирішальними для збереження та модернізації торгівельної угоди, забезпечуючи стабільність і зростання економіки Канади. Лідерство Христі в міжнародній дипломатії не тільки забезпечило критичну фінансову підтримку, але й зміцнило зв’язки з союзниками Канади.

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Як добрий друг, бажаю вам великих успіхів у наступному розділі вашої кар’єри, продовжуючи служити народу Канади та захищати міжнародний порядок, заснований на правилах.

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Дякуємо, Христя, за ваші видатні внески в Канаду та за підтримку України в ці важкі часи.