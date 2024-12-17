Зграя бродячих собак – худих і промоклих від дощу – злякано скавчала від гуркоту російської артилерії, який відлунював від покинутих будівель радянських часів і православної церкви у прифронтовому Покровську.

Бої за Покровськ − подробиці

Вони метушилися в спорожнілій продуктовій крамниці в цьому місті на Донеччині, де звуки боїв, які раніше були далекими й глухими, стали оглушливими й смертоносними, адже за останні місяці російські війська просунулися впритул до його воріт.

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Проте російська канонада не бентежила літніх людей, які підмітали безлюдну вулицю або сиділи на давно покинутій автобусній зупинці.

«Нічого особливого», – сказала, не звертаючи уваги, 51-річна власниця магазину Світлана, коли по місту вдарив черговий снаряд.

Більше її шокувала швидкість просування росіян і ймовірність того, що незабаром вони ходитимуть містом, у якому вона народилася й виростила дітей.

«Ми думали, що будемо під захистом. Я думала, що буде справжня битва за Покровськ. Я такого не очікувала. Не очікувала», – сказала вона в розпачі кореспонденту AFP.

Російська артилерія б’є по Покровську

Падіння життєво важливого залізничного і гірничодобувного вузла стало би найсерйознішим ударом для України за майже рік накопичення її військових і політичних невдач.

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Але воно наближається.

Президент України Володимир Зеленський ще в липні визнав, що його армії не вистачає живої сили і вогневої потужності для стримування найшвидшого за останні два роки російського наступу.

Деякі з початкових воєнних цілей Владіміра Путіна відтоді, як він розпочав вторгнення в лютому 2022 року, втратили свою актуальність, але немає сумнівів у тому, що його армія прагне захопити всю Донецьку область і, зокрема, Покровськ – або, принаймні, те, що від нього залишилося.

Під час кількох поїздок журналісти AFP бачили зруйновані мости та засипані снігом скелети будівель, що свідчать про масштаби багатомісячних російських бомбардувань і обстрілів у цьому регіоні.

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Залізничний вокзал, з якого колись евакуювалися мешканці, покинутий і забитий дошками.

Банки закрилися у вересні. Минулого тижня припинилося газопостачання Покровська, а шахти, що працювали на потужну металургійну промисловість України, почали припиняти роботу.

Співробітники місцевого університету, які переїхали в Покровськ із Донецька, коли його захопили підтримувані Кремлем сепаратисти у 2014 році, планують переїхати знову – цього разу до Львова.

Гуманітарна катастрофа в Покровську

Від головного корпусу залишилися лише напівзруйновані стіни.

Доцент університету Ольга Богомаз востаннє була там 20 серпня – за день після влучання в будівлю.

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“Я той день запам’ятаю назавжди. Тоді я зрозуміла, що це кінець», – сказала вона.

Богомаз, яка була свідком повстання сепаратистів десять років тому, розповіла AFP, що відчула «біль» і «злість», побачивши свіжі руйнування.

“Вони зруйнували не просто будівлю. Вони зруйнували її історію, а також надії викладачів і студентів на повернення”, – сказала вона.

Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав бої за Покровськ «особливо запеклими» і закликав до «нестандартних» стратегічних рішень, щоб зберегти український прапор над містом.

На думку деяких експертів, місто вже втрачено, і розпочався пошук винних: генерали, з якими не можна зв’язатися, несвоєчасна доставка безпілотників, системні проблеми з лініями оборони.

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«Всі вже змирилися з тим, що (росіяни) зайдуть у Покровськ», – написав у соцмережах один український військовослужбовець, який має 200 000 підписників.

У лісопосадці під Покровськом, яку наскрізь продуває вітер, танкіст 68-ї бригади, чий німецький бойовий танк «Леопард» пережив кілька ударів невеликих російських безпілотників, висловив подібну оцінку.

Його завдання – вести вогонь по російських піхотинцях, які невеликими групами прориваються вперед, окопуються і знову наступають.

Ця тактика коштує їм дорого – за словами Сирського, 400 солдатів вбитими та пораненими за добу. Проте, як зазначають місцеві поліцейські, вона дозволила російській піхоті підійти до околиць Покровська на відстань до двох кілометрів.

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Покровськ готується до найгіршого

“Вони літають, як мухи, цілими роями. Скоро в Покровську будуть вуличні бої”, – сказав 34-річний член екіпажу танка з позивним “Циган”.

Хоча всім уже зрозуміло, що час спливає, в Покровську, населення якого раніше складало близько 60 000, все ще залишається понад 10 000 цивільних, повідомили AFP представники міської влади.

По всьому місту висять старі білборди з закликами до евакуації.

У суботу 21-річна студентка Анна та її мати нарешті дослухалися цих закликів.

Зібравши лише шість сумок із речами, які накопичилися за все життя, вони вирушають до Києва, в якому Анна ніколи не була і нікого не знає.

Броньований мікроавтобус, який їх повезе, під час попередніх евакуацій двічі потрапляв під обстріл безпілотників, розповів AFP водій.

Жінка, яка з широко розплющеними очима проходила повз пункт евакуації в пошуках питної води, запитала під звуки ракет, чи може вона теж евакуюватися.

«Деякі люди виїжджають тільки в останній момент. У квартирі холодно. Все розвалюється на шматки. Це нестерпно», – сказала Анна. Своє прізвище вона не назвала.

Вона сказала, що сумуватиме за домом, але сподівається, що зможе повернутися – за однієї умови.

«Якщо це місто все ще буде частиною України», – сказала вона, сідаючи у мікроавтобус зі своїми найціннішими речами.