Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, ініційований Президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Рада підтримала впровадження множинного громадянства в Україні

За його словами, законодавча ініціатива під реєстраційним номером 11496 була підтримана 247 голосами народних депутатів.

До другого читання у законопроєкт мають внести низку змін, зокрема уточнення, які пропонував Світовий Конгрес Українців.

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Раніше журналістка Kyiv Post була на дискусійній панелі на тему “Множинне громадянство: можливості й ризики”, організованої за ініціативою Світового конгресу українців (СКУ) та Медіацентру “Україна”.

Одним з наскрізних питань дискусії стала проблема повернення та залучення до післявоєнної відбудови українців, які виїхали за кордон.

Читайте у матеріалі Kyiv Post, які зміни пропонували внести до законопроєктів президент СКУ Павло Ґрод, перша заступниця голови Державної міграційної служби Ірина Ковалевська, народні депутати Володимир Вʼятрович («Європейська солідарність») та Соломія Бобровська (“Голос”).

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Законопроєкти про множинне громадянство в Україні - що відомо

8 серпня Президент Володимир Зеленський виніс на розгляд парламенту другий проєкт закону про множинне громадянство.

У документі зазначено спрощення порядку набуття громадянства України та вдосконалення регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які проходять або проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, ДССТ, НГУ або одружені з такою людиною чи є її дитиною.

6 лютого Комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав законопроєкт президента України про множинне громадянство.

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22 січня ініціатива президента оприлюднена на сайті українського парламенту під назвою “Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав та порядку набуття та припинення громадянства України” та отримала статус невідкладної.

Своїм законопроєктом Зеленський пропонує визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою. До цього списку увійшли 33 країни.

Документ, зокрема, удосконалює правове регулювання питань щодо статусу іноземців та осіб без громадянства, “які у складі ЗСУ, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України”.

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Законопроєкт передбачає визначення категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України.

Також мають оновитися категорії осіб, які не можуть отримати громадянство України:

особа, яка засуджена в Україні за тяжкий злочин;

особа, яка вчинила злочин у іншій державі, який в Україні вважається тяжким.

особа, яка загрожує національним інтересам та безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України.

До проєкту закону винесені підстави щодо позбавлення українського паспорта. Його можна втратити людина якщо: