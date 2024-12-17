Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія спробує завдати чергового ракетного удару, щойно буде готова.

Через це Україні потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, заявив він під час онлайн звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force.

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Україна потребує захисту від російських ударів - подробиці

«Минулої п’ятниці вночі росіяни здійснили масований ракетний удар по нашій енергетичній інфраструктурі. Вони чекали на настання холодів, щоб завдати удару. У цьому ударі було задіяно 94 ракети й майже 200 ударних дронів. На щастя, нам вдалося захиститись.

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Але ми знаємо: це лише пауза, і Росія спробує завдати нового удару, щойно буде готова. Вони завжди так роблять. Саме тому нам потрібна надійна гарантія захисту від повітряного терору, а це означає наявність достатньої кількості систем ППО», - розповів Зеленський.

Президент відзначив, що Україні потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні.

« Я прошу вашої допомоги, щоб це було виконано. І відверто кажучи, наші партнери знають: нам потрібно ще 12–15 систем, крім цих, щоб повністю захистити нашу країну від російських ракетних ударів. Це реально. Головне – політична воля наших партнерів. Я конкретно звертаюся зараз до Сполучених Штатів та Європи», - заявив він.

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Росія запустила майже 300 повітряних цілей під час масованого нальоту

13 грудня російська армія здійснила один із наймасованіших обстрілів українського енергосектору.

За словами Зеленського, вдалося збити 81 ракету, зокрема 11 крилатих ракет збили завдяки винищувачам F-16.

Загалом Росія під час цієї повітряної атаки запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Зеленський зазначив, що масований обстріл − “мирний” план російського президента Владіміра Путіна, тобто знищити все.