Упродовж 2024 року Росія 12 разів завдала масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України, повідомив Укрінформ, цитуючи постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Росія веде енергетичну війну проти України − подробиці

“Атака минулої п’ятниці стала 12-м ударом Росії по нашій енергетичній інфраструктурі лише впродовж 2024 року. Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет – як крилатих, так і балістичних”, − наголосив Кислиця.

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Йдеться лише про ракети, випущені росіянами тільки по енергооб’єктах України.

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Він зазначив, що остання атака була однією з наймасштабніших, коли росіяни випустили 94 ракети та 193 безпілотники. У цьому зв’язку Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України.

“Їхній внесок – це не лише акти солідарності, але також важливі кроки, щоби запобігти геноциду”, − акцентував представник України.

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Він назвав це благородним та принциповим зобов’язанням, яке назавжди буде вшановано в історії.

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Водночас Кислиця наголосив, що Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати. Так, з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків, під час яких постраждали понад дві тисячі українських військових.

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“На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найбільш смертоносних. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах”, − зауважив він.

Представник України нагадав, що російські військові також вибірково цілять не лише по мирних жителях, але й по українських рятувальниках та гуманітарному персоналу.

“Навмисне враження цивільних, дітей та служб екстреного реагування є воєнним злочином, і це підкреслює необхідність для міжнародної співпраці притягнути Росію до відповідальності та активізувати зусилля на захист найбільш уразливих верств населення в Україні”, − заявив постпред України.