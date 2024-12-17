В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD).
До проєкту долучаться декілька українських виробників і японська машинобудівна компанія, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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Виробництво японських пікапів в Україні - що відомо
“Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)”, - сказала віцепрем’єрка.
За її словами, зараз в Україні працює понад 40 основних японських компаній.
“Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків”, - додала Свириденко.
Естонська компанія випробує власні зенітні ракети в Україні
Компанія Frankenburg Technologies буде випробовувати зенітні ракети власного виробництва в Україні у 2025 році.
Угоду про проведення випробувань вже уклали, а технологія компанії привернула широку увагу.
Frankenburg планує спершу виробляти кілька десятків ракет на тиждень, а до третього кварталу вийти на обсяг виробництва в кілька сотень ракет щотижня.