В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD).

До проєкту долучаться декілька українських виробників і японська машинобудівна компанія, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Виробництво японських пікапів в Україні - що відомо

“Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)”, - сказала віцепрем’єрка.

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За її словами, зараз в Україні працює понад 40 основних японських компаній.

“Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів із значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків”, - додала Свириденко.

Естонська компанія випробує власні зенітні ракети в Україні

Компанія Frankenburg Technologies буде випробовувати зенітні ракети власного виробництва в Україні у 2025 році.

Угоду про проведення випробувань вже уклали, а технологія компанії привернула широку увагу.

Frankenburg планує спершу виробляти кілька десятків ракет на тиждень, а до третього кварталу вийти на обсяг виробництва в кілька сотень ракет щотижня.