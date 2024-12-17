Україна спільно з Польщею та Данією розробила план відкриття нових переговорних розділів щодо вступу України до ЄС на 2025 рік.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає кореспондент Укрінформу.

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Україна планує відкрити 15 переговорних розділів вже у 2025 році

«Ми достатньо позитивно рухаємося в питанні переговорів (щодо членства України в ЄС - ред.)… Україну вже відвідала (4 грудня - ред.) міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре Хольст і спланувала Данське головування, відкриття переговорних розділів, які планують на Данське головування», - сказала Стефанішина.

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Вона додала, що Україна разом з польською стороною і новою єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос також спланувала, як можна відкрити перші 15 переговорних розділів, які стосуються верховенства права, вже у першому півріччі 2025 року.

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«Це абсолютно можливо. Україна рухається динамічно, у нас позитивна оцінка за результатами звіту про розширення, у нас є домовленості щодо наших зобов’язань, які ми маємо виконати, і всіх передумов для відкриття другого кластеру», - зазначила віцепрем’єрка.

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Водночас вона зауважила, що переговорний процес буде непростим, тому що, окрім нашої роботи, треба також домовлятися з 27 державами-членами ЄС стосовно відкриття кожного кластеру.

Однак, за словами Стефанішиної, порівняно з попередніми періодами, відносини з ЄС «є достатньо міцними, є розуміння, що рішення про членство України в ЄС уже ухвалено, і ми рухаємося максимально динамічно».

«Безумовно, ми розуміємо, що основні рішення припадають на квітень – це політичні процеси у Польщі. Але, я думаю, що країни ЄС, і Брюссель, і в першу чергу Україна, усвідомлюють, що є конкретний план дій, який дозволить уникнути впливу цих процесів на важливі стратегічні рішення для України», - підсумувала Стефанішина.

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