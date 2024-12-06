Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies випробуватиме зенітні ракети власного виробництва в Україні у 2025 році, повідомив гендиректор компанії Кусті Салм в інтерв'ю ERR.

Frankenburg: виробництво ракет для збивання дронів в Україні

Як зазначив Салм, угоду про проведення випробувань вже уклали, а технологія компанії привернула широку увагу.

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"Технологія перспективна, і в новому році ми почнемо тестувати її в Україні", – наголосив Салм.

Frankenburg планує спершу виробляти кілька десятків ракет на тиждень, а до третього кварталу вийти на обсяг виробництва в кілька сотень ракет щотижня.

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Компанія виготовляє недорогі ракети для збивання дронів, зокрема зенітна ракета Mark 1, яка ефективніше знищує іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Розпочато виробництво 4 000 німецьких дронів-камікадзе із ШІ для України

2 грудня співзасновники німецької компанії Helsing, яка займається розробкою й виробництвом озброєння зі штучним інтелектом, оголосили, що виробництво їхнього безпілотника-камікадзе HX-2 "Karma" йде повним ходом.

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Ще в листопаді Німеччина оголосила про надання Україні ударних безпілотників із ШІ.

8 листопада компанія Frankenburg Technologies вперше повідомляла, що протягом кількох наступних місяців надасть Україні для випробувань ракети ППО.