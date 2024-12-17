13 грудня у Києві на конференції UAFIN.TECH обговорили майбутнє українців у 2025 році, зокрема загрози для українського фінансового сектору та на які перспективи може розраховувати суспільство у наступному році.

Фінтех в Україні: курс на інновації та цифровізацію

Конференція “UAFIN.TECH 2024: Future with AI” зібрала вітчизняних та іноземних експертів зі сфери фінансів та технологій, на якій сформулювали напрямки, за якими буде рухатись галузь у 2025 році.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наразі деякі українські банків вже використовують ШІ в роботі, хоч деякі функції ще на фазі тестування. На конференції детально розглянули досвід вітчизняних компаній, їхні плани й побоювання щодо ШІ і вектор впливу технологій на економіку й суспільство загалом.

Advertisement

Голова правління Української асоціації фінтех і інноваційних компаній, Ростислав Дюк, зауважив, що традиція проведення щорічних конференцій, присвячених майбутньому фінансів, не була перервана навіть війною.

Він зазначив, що протягом останніх років основною темою обговорень був фінтех в умовах війни, проте цього року було вирішено зосередитися на потенціалі штучного інтелекту для розвитку фінансового сектору України.

Advertisement

Регулювання ШІ у фінансах в Україні − подробиці

Штучний інтелект у разі застосування його в сферах з масивами персональних та конфіденційних даних потребує особливо уважної регуляції. Тож на конференції UAFIN.TECH обговорили досвід обмежень ШІ, які вже запроваджує ЄС, США та Британія. Україна доволі демократичне поле для застосування ШІ, але вже невдовзі регуляція стане жорсткішою.

Проєктна менеджерка TheCityUK Інна Метелева, зазначила, що український цифровий ринок наразі має більш ліберальне регулювання порівняно з європейським. Однак, у зв’язку з інтеграцією України до європейського простору, зокрема у сфері віртуальних активів, Україна повинна буде адаптувати своє законодавство до європейських стандартів. Цей процес, за її словами, займе близько двох років.

Advertisement

Застосування ШІ у FinTech − що відомо

На конференції обговорили ризики від інтеграції в певні процеси та те, як їх нівелювати. 

За словами партнерки Artellence Олени Степури, всі моделі ШІ схильні до галюцинацій, тобто можуть генерувати неправдиву інформацію. Тому в їхніх продуктах завжди передбачається функція перевірки джерел даних, що є важливим для розвитку критичного мислення користувачів.

Advertisement

Штучний назвали черговим етапом цифрової трансформації людства. 

За словами Марини Авдєєвої, співвласниці “Арсенал Страхування”, вибір технологічних рішень – це складний процес, який вимагає залучення фахівців та чіткого розуміння стратегічних цілей компанії. Вона зауважила, що керівник компанії повинен мати чітке бачення майбутнього та ініціювати впровадження нових технологій.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Україна спільно з Польщею і Данією розробила план євроінтеграції на 2025 рік
Далі » Нардеп Бойко вибачився перед українцями після допиту в СБУ