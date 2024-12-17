13 грудня у Києві на конференції UAFIN.TECH обговорили майбутнє українців у 2025 році, зокрема загрози для українського фінансового сектору та на які перспективи може розраховувати суспільство у наступному році.

Фінтех в Україні: курс на інновації та цифровізацію

Конференція “UAFIN.TECH 2024: Future with AI” зібрала вітчизняних та іноземних експертів зі сфери фінансів та технологій, на якій сформулювали напрямки, за якими буде рухатись галузь у 2025 році.

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Наразі деякі українські банків вже використовують ШІ в роботі, хоч деякі функції ще на фазі тестування. На конференції детально розглянули досвід вітчизняних компаній, їхні плани й побоювання щодо ШІ і вектор впливу технологій на економіку й суспільство загалом.

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Голова правління Української асоціації фінтех і інноваційних компаній, Ростислав Дюк, зауважив, що традиція проведення щорічних конференцій, присвячених майбутньому фінансів, не була перервана навіть війною.

Він зазначив, що протягом останніх років основною темою обговорень був фінтех в умовах війни, проте цього року було вирішено зосередитися на потенціалі штучного інтелекту для розвитку фінансового сектору України.

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Регулювання ШІ у фінансах в Україні − подробиці

Штучний інтелект у разі застосування його в сферах з масивами персональних та конфіденційних даних потребує особливо уважної регуляції. Тож на конференції UAFIN.TECH обговорили досвід обмежень ШІ, які вже запроваджує ЄС, США та Британія. Україна − доволі демократичне поле для застосування ШІ, але вже невдовзі регуляція стане жорсткішою.

Проєктна менеджерка TheCityUK Інна Метелева, зазначила, що український цифровий ринок наразі має більш ліберальне регулювання порівняно з європейським. Однак, у зв’язку з інтеграцією України до європейського простору, зокрема у сфері віртуальних активів, Україна повинна буде адаптувати своє законодавство до європейських стандартів. Цей процес, за її словами, займе близько двох років.

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Застосування ШІ у FinTech − що відомо

На конференції обговорили ризики від інтеграції в певні процеси та те, як їх нівелювати.

За словами партнерки Artellence Олени Степури, всі моделі ШІ схильні до галюцинацій, тобто можуть генерувати неправдиву інформацію. Тому в їхніх продуктах завжди передбачається функція перевірки джерел даних, що є важливим для розвитку критичного мислення користувачів.

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Штучний назвали черговим етапом цифрової трансформації людства.

За словами Марини Авдєєвої, співвласниці “Арсенал Страхування”, вибір технологічних рішень – це складний процес, який вимагає залучення фахівців та чіткого розуміння стратегічних цілей компанії. Вона зауважила, що керівник компанії повинен мати чітке бачення майбутнього та ініціювати впровадження нових технологій.