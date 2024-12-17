Очільник депутатської групи «Платформа за життя та мир» у Верховній Раді Юрій Бойко після відвідання СБУ записав відео з вибаченням перед українцями та назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.
Відповідне відео він записав на Тік-Ток, передає Укрінформ.
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Бойко назвав Путіна воєнним злочинцем
“Я точно не хочу, щоб моя заява використовувалась РФ та воєнним злочинцем Путіним для виправдання агресії та нападу на нашу країну”, - сказав він і вибачився перед українцями.
Раніше Рада доручила комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи невідкладно розглянути постанову про виключення голови депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка із складу комітету з питань прав людини.
Бойко прийшов на допит після проросійських заяв − подробиці
За інформацією джерела Kyiv Post, сьогодні очільник депутатської групи “Платформа за життя та мир” у Верховній Раді Юрій Бойко прийшов на допит до Служби безпеки України.
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Він має пояснити свою заяву російською у соцмережі TikTok. Ця заява містить проросійські тези про «радикалів» і «заборону говорити рідною мовою», тобто російською, в Україні.
Хто такий Юрій Бойко
Бойко був міністром енергетики в уряді Миколи Азарова за президентства Віктора Януковича.
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин після його нещодавніх заяв.
Депутатська група “Платформа за життя та мир” створена з членів колишньої ОПЗЖ, діяльність якої забооронена з 2022 року.