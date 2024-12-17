У Києві відбувся бій між нігерійським боксером Майклом Ігвегбе та українцем Ігорем Цимбалюком.
Нігерійський боксер Майк Ігвегбе вийшов на бій у шкарпетках з емблемою ЗСУ. Перемогу здобув українець, повідомляє ромоутерська компанія Top Boxing Generation.
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Професійний боксер з Нігерії, Майк Ігвегбе, провів другий бій у своїй кар’єрі в Києві.
Його суперником став українець Ігор Цимбалюк, який здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Незважаючи на поразку, Майкл Ігвегбе висловив щиру подяку українцям та вирішив підтримати Збройні Сили України, передавши 200 доларів зі свого гонорару.
Пізніше компанія Top Boxing Generation підтвердила, що гроші дійсно були передані військовим.