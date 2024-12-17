У Києві відбувся бій між нігерійським боксером Майклом Ігвегбе та українцем Ігорем Цимбалюком.

Нігерійський боксер Майк Ігвегбе вийшов на бій у шкарпетках з емблемою ЗСУ. Перемогу здобув українець, повідомляє ромоутерська компанія Top Boxing Generation.

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Професійний боксер з Нігерії, Майк Ігвегбе, провів другий бій у своїй кар’єрі в Києві.

Його суперником став українець Ігор Цимбалюк, який здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.