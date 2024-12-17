Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на держпрограму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб будуть перерозподілені 15 мільярдів гривень.

Про це він заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

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На «єВідновлення» спрямують ще 15 млрд грн

«Уже є рішення спрямувати 15 мільярдів гривень «єВідновлення» для ВПО. Це допоможе, на жаль, поки що не всім. Але цього року можна вже спрямувати ці кошти. Це буде приблизно 10 тисяч домогосподарств, щонайменше 30 тисяч людей. Уряд розгляне, де брати ще додаткові кошти», – сказав Зеленський.

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Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію РФ втратили житло.

За словами заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук, житло є основною потребою внутрішньо переміщених осіб і ветеранів. У цьому напрямі для ветеранських сімей цьогоріч спрямували понад 10 млрд грн.

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Вже 4,5 млрд гривень перераховані людям.

Також під час засідання віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголосив, що пріоритетом відомства є забезпечення житлом тих, хто його найбільше потребує.

За його словами, на сьогодні понад 10% житлового фонду зруйновано або пошкоджено.

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Без дому залишилися майже 2 млн родин, а понад 4,6 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами.

Крім реалізації програми «єВідновлення», наступного року Мінрозвитку запускає пілотний проєкт розбудови соціального житла, який на першому етапі зможе забезпечити помешканнями щонайменше 50 тис. українців.

«єВідновлення» - що відомо

Програма «єВідновлення» передбачає компенсацію до 200 тисяч гривень для власників житла, пошкодженого внаслідок бойових дій.

Отримані кошти можна спрямувати на відновлення житла за рахунок придбання необхідних матеріалів та залучення кваліфікованих підрядників.

Сервіс єВідновлення реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України й Міністерство цифрової трансформації України завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. 

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