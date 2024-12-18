Під час свого першого за 10 років візиту до Києва міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг оголосила про нові пакети допомоги для України, передає кореспондент Укрінформу.

Допомога Україні від Австралії - що варто знати

Австралія надасть 50 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до позики на реконструкцію, та зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 мільйона доларів США.

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“Ми надали близько 1,3 мільярда доларів військової допомоги, включаючи Bushmasters, танки, безпілотники та системи ППО. Сьогодні я можу оголосити ще чотири заходи в своєму портфоліо.

Ми надаємо 66 мільйонів (австралійських, - ред.) доларів Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до приблизно 400 мільйонів доларів додаткової позики протягом наступних 10 років, аби підтримати ваші зусилля з відновлення та реконструкції”, – сказала вона.

Вонг розповіла про відвідування Трипільської ТЕЦ, яка була мішенню РФ, та нагадала, що раніше Австралія оголошувала про виділення 20 мільйонів австралійських доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

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Очільниця МЗС оголосила про додаткові 10 млн доларів до Фонду енергетичної підтримки України.

Також вона після зустрічі з організацією Save Ukraine оголосила про виділення 80 тисяч австрійських доларів (50 тисяч доларів США) на роботу благодійної організації.

Австралія відновлює роботу свого посольства у Києві

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг оголосила про відновлення повноцінної роботи свого посольства в Україні - з наступного місяця посол Пол Леманн працюватиме в Києві.

«Нарешті, я дуже рада повідомити, що ми можемо знову відкрити наше посольство в Києві. Ми завжди казали, що це зробимо, коли буде безпечно. Ми працювали над тим, щоб відновити заходи безпеки, щоб це сталося. І мені дуже приємно бути тут, щоб оголосити про відновлення роботи посольства Австралії та про те, що з наступного місяця наш посол Леманн буде базуватися тут, у Києві», – сказала Вонг.

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Вона зауважила, що в найближчі місяці посольство Австралії «запрацює на повну», та висловила сподівання, що повернеться в Україну, коли вона буде мирною та стабільною.

Сибіга зі свого боку привітав відкриття посольства в Києві та назвав це проявом справжньої солідарності від австралійських дипломатів.

“Це завжди суттєвий чинник нарощування двосторонніх відносин. Це завжди можливість для посла отримувати інформацію з перших. Це завжди можливість зростання прямих комунікації”, – наголосив глава МЗС України.