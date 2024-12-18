Вже кілька днів у військовому та медіа-середовищі обговорюють нову українську військову розробку – реактивний дрон «Пекло». Презентували його 6 грудні Міністерство стратегічної промисловості, Президент Володимир Зеленський та головком ЗСУ Олександр Сирський.

Що каже про те, що на цю зброю українського виробництва командування покладає великі надії.

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Вона має вирішити одразу кілька питань – по-перше, мати дальність польоту настільки велику, щоб Україна могла обійтися без далекобійних американських та німецьких ракет, які ніяк не можуть їй надати нерішучі союзники, налякані страхом «ескалації». Це дозволить досягати цілей в Росії не залежачи від політичної волі (точніше, відсутності волі) у західних партнерів.

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По-друге, така зброя має мати більшу швидкість для уникнення дії російського ППО, або зменшення його ефективності, і при цьому – потужну бойову частину, не меншу, ніж у російського «Шахеда», для того, щоб ураження цілі було реально ефективним, і виводило об’єкт з ладу надовго. До цього Україна використовувала дрони здебільшого з бойовою частиною до 10 кг, які могли ефективно вражати лише вразливі високотехнологічні об’єкти, такі, як підстанції системи енергетики або нафтопереробні об’єкти. Більшу бойову частину має дрон «Лютий» - найновіша українська розробка, але невелика його швидкість дозволяє ефективно йому протидіяти за допомогою зенітно-артилерійських засобів ППО.

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Чи призведе до якісних змін поява «Пекла»? Ми розбиралися разом з експертами.

Ракета чи дрон?

За заявленими характеристиками, швидкість нового ударного БПЛА становить до 700 км/год, а дальність – до 700 кілометрів. Цей ефект досягається встановленням на апарат не пропелерного, а реактивного двигуна. Це дало привід ряду експертів та спостерігачів назвати «Пекло» - ракетою.

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«Насправді, я не бачу різниці в різних типах двигунів, які мають доставити бойову частину до цілі. Ракето-дрон це чи повноцінна ракета. Так, виглядає за характеристиками швидкості як ракета, але всі звикли, що ракета – це щось, що несе велику бойову частину, по 400-500 кг. «Пекло» несе 50 кг, це ближче до бойової частини, яку несуть БПЛА», - каже аналітик групи Defence Express Олег Катков.

Ракето-дрон "Пекло". Фото AFP

Бойова частина теж немаленька. Що разом з високою швидкістю на виході даватиме потужну ударну силу при уражені вважає військовий аналітик Денис Попович.

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«В принципі, за своєю силою ураження це аналог великокаліберного артилерійського снаряда. Повноцінний великий артилерійський боєприпас. Що разом з застосуванням двох систем наведення – інерційної та GPS – має дати високий ефект», - каже Попович.

Точність такого ракето-дрона, на думку опитаних Kyiv Post експертів, може складати до 10-20 метрів – чого цілком достатньо за умов масованого застовування цієї зброї та її потужності.

Але визначальні характеристики – все ж дальність та швидкість. Дальність в 700 кілометрів дозволить дістати будь-який об’єкт в межах європейської території РФ, де за даними ряду аналітиків зосереджено понад 70% оборонних підприємств РФ, і головне – аеродроми, з яких російська авіації завдає ударів керованими авіабомбами по кільком регіонам України. Друга причина – це швидкість, яка ускладнить протидію «Пеклу».

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«Росіяни добре адаптувалися до наших атак дронами. Вони почали встановлювати захисні сітки і скопіювали у України тактику дій мобільних вогневих груп, навіть на заводах в Башкирії, за 1500 кілометрів від України вони використовують ці групи. По-друге, проти тихохідних дронів вони ефективно застосовують гелікоптери. З ракетою швидкістю в 700 км/год це буде робити дуже важко. Доведеться відтягувати з фронту ЗРК або тактичну авіацію, а це одразу позначиться на подіях на фронті» , - каже Катков.

Особливості конструкції

Виробники дронів, які зацікавлені «Пеклом», кажуть – конструкція його проста, але вражаюча.

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«Все геніальне просте. Ми бачимо дуже простий корпус, це ефективно, це дозволяє масштабувати виробництво. Якщо вони показали 100 одиниць зброї і сказали, що це за три місяці, то це – 30 в місяць, а це вже той рівень, не штучний, коли можна казати про масштабування. Тобто, за умов наявності ресурсів, кількість вироблених одиниць можна легко нарощувати. І я не думаю, що висока швидкість і реактивний двигун якось можуть зашкодити конструкції в польоті – як мінімум до 500 км/год така конструкція витримає навіть без посилюючих елементів», - каже інженер і конструктор дронів Андрій Бельчев.

Попович зазначає, що за умов масштабування виробництва, Україна зможе виробляти до кількох сотень одиниць «Пекла» в місяць. Якщо вистачатиме комплектуючих, яких у цій ракеті – до 70% саме локальних, українських, втім інші 30% все одно треба завозити.

Унікальна деталь – двигун, який розташований зверху. Катков відзначає, що це не просто ефективно, а дуже спрощує конструкцію, а отже – здешевлює її.

«Форма фюзеляжу – дуже прагматична. Двигун встановлений зверху – чудове рішення, по-перше, це дуже зручно при монтажі, по-друге – це відмова від пускового контейнера. Бо пусковий контейнер, заповнений інертним газом – це дорого, і дуже довго у розгортанні, це привілей мирного часу, а зараз швидкість і оперативність мають значення», - каже Катков.

Саме це питання зараз хвилює всіх спостерігачів – як саме буде здійснюватися запуск «Пекла».

«Маємо три варіанти – корабельний, сухопутний і з літака. Корабельний нам недоступний або малодоступний, можливо, це буде повітряний пуск, але якщо ми говоримо про масову зброю – то нам не вистачить на це авіації. Методом виключення – матимемо скоріше за все якусь наземну платформу, але механізм пуску досі невідомий», - каже Попович.

Всі опитані Kyiv Post переконані, що така зброя може вплинути на хід війни, але лише в тому випадку, якщо Україні вдасться налагодити масове виробництво і масштабувати його.