Світовий конгрес українців надав пакет допомоги на 51 млн гривень для підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України в межах ініціативи “Unite with Ukraine”, повідомляє пресслужба ГУР МО.

СКУ забезпечив ГУР МО медичними засобами та дронами

Пакет містить таку гуманітарну допомогу:

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4 465 індивідуальних аптечок, спеціально розроблених під потреби підрозділів активних дій ГУР;

медичні ноші;

портативні кисневі концентратори Saros;

гемостазні аплікатори X-Stat для ефективного контролю сильних кровотеч.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони України

За посередництва СКУ для ГУР виділили 50 дронів “Бабай Heavy”, 3 000 пар шкарпеток із вовни мериноса.

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