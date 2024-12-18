Світовий конгрес українців надав пакет допомоги на 51 млн гривень для підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України в межах ініціативи “Unite with Ukraine”, повідомляє пресслужба ГУР МО.
СКУ забезпечив ГУР МО медичними засобами та дронами
Пакет містить таку гуманітарну допомогу:
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- 4 465 індивідуальних аптечок, спеціально розроблених під потреби підрозділів активних дій ГУР;
- медичні ноші;
- портативні кисневі концентратори Saros;
- гемостазні аплікатори X-Stat для ефективного контролю сильних кровотеч.
За посередництва СКУ для ГУР виділили 50 дронів “Бабай Heavy”, 3 000 пар шкарпеток із вовни мериноса.
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