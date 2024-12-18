З моменту підписання Президентом закону про підвищення податків 22,5 тис. ФОПів припинили свою діяльність, повідомив Опендатабот.

Опендатабот: масштабне опитування про вплив податків на ФОПів

За даними Опендатабот в перші дні кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня, а 29 листопада зафіксовано 2 332 закритих бізнесів. Зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

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Наразі Опендатабот проводить всеукраїнське опитування підприємців, щоб зрозуміти, наскільки зміна податкової політики вплинула на рішення про закриття бізнесу.

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Результати опитування будуть оприлюднені 24 грудня.

Інфографіка: Опендатабот

Масова хвиля закриття ФОПів у 2024 − подробиці

254 288 ФОПів припинили діяльність від початку цього року. Найбільше закриттів відбулося в березні, однак сплески активності спостерігалися й наприкінці звітних періодів. Так підприємці уникали зайвих податкових зобов’язань та спрощували бухгалтерську звітність.

Вплинуло на закриття й ухвалення закону про підвищення податків. Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, хоча українські посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з Євросоюзом.