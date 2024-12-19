На Курському напрямку Сили оборони відбили 55 штурмів російських загарбників, три боєзіткнення тривають досі.

На Оріхівському напрямку росіяни намагалися прорватися до Новоандріївки, зазнали втрат та відступили.

На Времівському напрямку відбили 24 атаки ворога в районах Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. 10 боєзіткнень продовжуються й наразі.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 22 спроби прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. Чотири боєзіткнення тривають і досі.

На Покровському напрямку противник провів 45 наступальних дій, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. ЗСУ вже відбили 38 штурмів.

На Торецькому напрямку тривали 13 боєзіткнень поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки. Десять атак агресора вдалося відбити.

Президент пообіцяв робити все, щоб наступного року посилити позиції України.

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На Краматорському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорвати оборони ЗСУ поблизу Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори, один бій досі відбувається.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував населені пункти, наразі точиться бій біля Верхньокам’янського.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 21 зіткнення, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів, отримали відсіч, триває три боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник проводив 18 наступальних дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

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На Харківському напрямку противник штурмував позиції ЗСУ в районі Вовчанська, Сили оборони успішно відбили атаку росіян

НАТО почало координацію західної допомоги Україні − Рютте

Нове командування НАТО розпочало роботу з координації західної військової допомоги Україні, повідомляє Reuters, цитуючи генерального секретаря Північноатлантичного союзу Марка Рютте.

“Командування НАТО у Вісбадені з надання безпекової допомоги й тренувань для України вже працює”, − запевнив генсек.

Раніше НАТО взяло на себе координацію допомоги Україні від США. Місія Альнсу для допомоги Україні (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, (NSATU)) вже почала працювати.

Рютте і Зеленський розповіли про плани на саміті в Брюсселі

Генсек НАТО Марк Рютте і президент України Володимир Зеленський на переговорах у Брюсселі сконцентруються на зміцненні позицій України та питанні економіки, повідомив Офіс президента України.

У Брюсселі Рютте проведе двосторонню зустріч із Зеленським, після чого до неї приєднаються інші європейські лідери.

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“Дуже високо на порядку денному буде забезпечення того, щоб президент, його команда, Україна перебували в кращому становищі в той день, коли вони вирішать почати мирні переговори”, − пояснив очільник НАТО.

Альянсу відомо про потребу України в 19 системах ППО для захисту критичної інфраструктури.

За словами Зеленського, зустрічі в Брюсселі, є “дуже гарною можливістю поговорити про гарантії безпеки для України на сьогодні і на завтра”.

Росія вдарила по Кривому Рогу: пошкоджена інфраструктура

Ввечері, 18 грудня, Росія завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

У місті після російської атаки фіксувалося відключення світла.

“Слава Богу, всі живі. Перебито центральні колектори, електрика, тролеї. Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня”, − пояснив Вілкул.

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Про вибух у місті повідомляло Суспільне. Згодом стало відомо про ще один вибух.

Ворог обстріляв Харківську область “Шахедами” та артилерією

У цей же вечір у Харківській області прогримів вибух, який чули й у місті, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, росіяни завдали артилерійських ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району.

За даними Повітряних сил, у напрямку міста з півночі рухався російський дрон.

Раніше в цей день Росія вдарила по Салтівському району Харкова, внаслідок чого пошкоджено торгово-розважальний центр.