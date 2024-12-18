Японія надасть Україні безплатне приміщення для павільйону на Всесвітній виставці Expo 2025, повідомило Міністерство економіки.

Україна представить свій потенціал на Expo 2025 в Осаці − подробиці

Міністерка економіки України подякувала Японії за запрошення взяти участь в Expo 2025 на пільгових умовах. Свириденко зазначила, що зважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, спричинену війною, рішення про участь у виставці було непростим. Однак завдяки підтримці японських партнерів, Україна зможе представити себе на світовій арені.

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Виставка відбудеться з 13 квітня по 13 жовтня 2025 року Осаці. Головною темою буде проєктування майбутнього суспільства.

Сторони узгодили деталі української експозиції

У заході братимуть участь понад 160 країн та близько 28 млн гостей.

Міністерство зауважило, що для України це шанс привернути увагу потенційних інвесторів. Росія не братиме участі у виставці.

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Що таке Expo 2025 − що відомо

Всесвітня виставка або World Expo − міжнародна виставка, яка відбулась уперше в 1851 році в Лондоні.

Вона стала символом індустріалізації та відкритим майданчиком для демонстрації технічних і технологічних підходів.

Виставка відбувається раз на п’ять років у різних країнах світу.