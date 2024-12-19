219 протоколів за булінг (ст. 173-4 КУпАП) в освіті склала поліція від початку 2024 року, повідомив Опендатабот.

40% дитячих суїцидів через булінг: українські реалії

Випадків булінгу поменшало у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни, однак 40% дитячих самогубств стаються внаслідок цькування.

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Суди стали ефективніше розглядати подібні справи. Від початку 2024 року винесли 160 рішень, тобто 73% від усіх складених протоколів за рік.

У попередні 3 роки, в середньому, рішення виносили у 60% справ.

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Кожен другий протокол за цькування складаються на підлітків у віці з 14 до 16 років.

Майже кожне шосте зафіксоване правопорушення − булінг, вчинений групою людей або ж повторно. За 2024 рік зафіксували 37 таких справ. Ще 12 склалина освітян, які знали про булінг, але не повідомили про нього.

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Наприкінці жовтня в Україні запрацювала кнопка для звернень щодо булінгу. За цей час подали 85 анонімних повідомлень.

80% заяв щодо булінгу подають батьки.

Найбільше заяв подали в Києві та області: 36 повідомлень. Лідерами за кількістю також є Одещина та Львівщина.

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Фото: Опендатабот

Наразі за булінг карають, переважно, штрафами від 850 грн до 3400 грн.

Цькувальники несуть адміністративну відповідальність із 16 років. До цього моменту за вчинки дітей відповідають батьки або опікуни.

Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за замовчування інцидентів, їх можуть оштрафувати або відправити на виправні роботи й відраховувати до 20% від заробітку.