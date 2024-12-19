Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку.

Його відправили під варту з правом внесення застави у розмірі близько мільйона грн, повідомляє Суспільне.

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Командира 211-ої понтонно-мостової бригади відправили під варту

Командира підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.

Прокурор Андрій Багрій просив про запобіжний захід для Побережнюка у вигляді тримання під вартою, оскільки є ризик, що Побережнюк може перешкоджати кримінальному провадженню та продовжити займатися злочинною діяльністю.

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17 грудня командиру 211 бригади повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Скандал у 211-тій понтонно-мостовій бригаді - що відомо

Розслідування Української правди свідчить, що командир взводу першого батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, він же син начальника штабу, Владислав Пастух жорстоко знущався над підлеглими та вимагав гроші, але уникнув покарання.

Замість об’єктивного розслідування, командування бригади обрало шлях тиску на свідків, перевівши їх у інші військові частини.

“Українська правда” пише, що в бригаді була “династія” Пастухів: батько був начальником штабу, а син - командиром взводу. Це суперечить антикорупційному законодавству.

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Виявилось, що солдат, який постраждав, був жертвою знущань командира взводу Пастуха, сина начальника штабу.

За вживання заборонених речовин під час війни передбачені великі штрафи, але в цій бригаді їх не виписували. Замість цього, військових шантажували грошима.

Так, за інформацією видання, Владислав Пастух погрожував бійцям переведенням у піхоту, щоб вимагати у них гроші: від 5 до 20 тисяч гривень за уникнення протоколу.

Крім того, повідомляється про те, що Пастух-молодший був причетний до регулярного знущання над військовими.

Генштаб ЗСУ проводить перевірку щодо зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.