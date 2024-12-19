Польща готова надати притулок новій хвилі українських біженців цієї зими, заявив заступник голови МВС Польщі Вєслав Леснякевич, передає кореспондент Укрінформу.

Влада Польщі готує країну до прийому чергової хвилі біженців з України

Він визнав, що у 2022 році державна система Польщі не була повністю готова до прийому великої кількості українських біженців.

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Проте значну роль у вирішенні цього питання відіграли звичайні громадяни країни та органи місцевого самоврядування, які активно допомагали українцям із розміщенням та адаптацією.

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«Зараз ми вдосконалюємо наші плани, готуючись до можливої нової хвилі біженців. Такий сценарій цілком імовірний, особливо з настанням зими», – зазначив Леснякевич, додавши, що в Україні значною мірою зруйнована критична інфраструктура, що позбавляє людей доступу до води, електроенергії та інших життєво необхідних ресурсів.

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За його словами, станом на сьогодні польська державна адміністрація «вже готова приймати біженців» і «має достатньо місць для розміщення українців, які потребують тимчасового прихистку».

Заступник очільника МВС Польщі також звернув увагу, що Варшава має бути готовою розміщувати не лише біженців із-за кордону, а й внутрішньо переміщених осіб.

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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зоною ризику залишається Сувальський перешийок на північному сході країни (територія Польщі між Білорусією і Калінінградською областю РФ).

«Ми також маємо бути готові до можливої евакуації мешканців цього регіону», – констатував заступник глави МВС РП.

Польський урядовець зазначив, що країна повинна навчитися жити в складних умовах і готуватися до погіршення безпекової ситуації, враховуючи, що нова хвиля російської агресії, за різними оцінками, може розпочатися протягом наступних 3-5 років.

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Леснякевич зазначив, що одним із викликів для Польщі є відновлення «занедбаної з комуністичних часів» інфраструктури бомбосховищ та будівництво нових. Він зауважив, що зараз лише 3% населення Польщі має доступ до бомбосховищ.

Заступник глави МВС РП наголосив, що Варшава зобов’язана й надалі підтримувати і допомагати Україні. Це відбувається, зокрема, через розгортання на території країни міжнародних гуманітарних хабів та надання прямої урядової допомоги.

Леснякевич також зазначив, що Польща активно переймає досвід України щодо інформування населення про ракетну загрозу.

Польський посадовець зауважив, що в Україні ця система була побудована в умовах воєнного стану і доведена до досконалості.

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«Перед Польщею зараз стоїть схоже завдання – побудувати ефективну систему оповіщення населення в рамках програми реагування на кризи», – констатував Леснякевич.

Які зміни очікують українців у Польщі

З 2025 року українські громадяни, які мають номер PESEL із позначкою “UKR”, зможуть отримати карту побиту з відміткою “CUKR”. Цей документ надасть право легально проживати та працювати в Польщі протягом трьох років.

Для отримання карти CUKR необхідно відповідати певним умовам: перебувати в Польщі зі статусом UKR станом на 4 березня 2024 року та мати цей статус на момент подачі заяви. Її можна буде подати через спеціально розроблений онлайн-сервіс.

Власники карти CUKR матимуть право виїжджати з Польщі до інших країн, але не більше, ніж на 6 місяців. Наразі українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року.

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Слід зазначити, що після отримання карти побиту та зміни статусу з UKR на CUKR громадяни України збережуть право на соціальну допомогу, однак втратять доступ до безкоштовної медичної допомоги, яка надається в рамках тимчасового захисту. Проте цей статус необхідний, щоб вільно почуватися на ринку праці та шукати роботу, а для біженців з України це може бути дуже важливим.

Ось основні види соціальних виплат, на які й далі зможуть претендувати українські біженці в Польщі:

500+ (Rodzina 500+) — щомісячна допомога на дітей у розмірі 500 злотих на кожну дитину без обмежень за рівнем доходу.

Допомога на першого новонародженого — одноразова виплата у розмірі 1 000 злотих для сімей, де народилася перша дитина.

Dobry Start (програма “300+”) — одноразова виплата у розмірі 300 злотих на кожну дитину шкільного віку для підготовки до нового навчального року.

Житлова допомога — залежно від регіону та конкретних умов, сума може варіюватися, але часто вона становить кілька сотень злотих на місяць для покриття частини витрат на оренду житла.

Допомога для осіб у важкому фінансовому становищі — біженці, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, можуть звертатися за додатковою фінансовою підтримкою. Сума цієї допомоги залежать від рішення соціальних служб і може коливатися в межах від 200 до 1 500 злотих.

З 2025 року уряд Польщі планує вдосконалити процеси отримання соціальних виплат для українських біженців, включно з можливістю подачі заяви на отримання допомоги онлайн через спеціальні портали. Це забезпечить прозорість системи та полегшить доступ до фінансової підтримки.