18 грудня у Національному інституті травматології та ортопедії відкрили РеабіЦентр, де військові зможуть безплатно пройти реабілітацію.

Безплатна реабілітація для військових

Реабілітаційний центр для військових побудований за європейськими стандартами.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

РеабіЦентр включає:

лікувальний та масажний зали

зал механотерапії,

кабінет фізіотерапії,

кабмінет лікаря ФРМ

два кабінети психолога.

Фото: пресслужба Національного інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Advertisement

Приміщення відповідають інклюзивним стандартам. Зокрема, оснащені доступними вбиральнями.

Фото: пресслужба Національного інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Реабілітаційний центр для військових у Києві

Протягом року у центрі можуть відновлюватися до тисячі військових.

Фото: пресслужба Національного інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Реабілітація військових у центрі буде безплатною.

Фото: пресслужба Національного інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Advertisement

За словами директора Інституту травматології та ортопедії Юрія Поляченка, реабілітаційний центр для військових працюватиме як відділення Інституту.

«РеабіЦентр забезпечує не тільки реабілітацію та відновлення, а й проведення діагностики. І здатен приймати 1000 військовослужбовців на рік», - зазначив автор ініціативи РеабіЦентр Олесь Довгий.

Реабілітаційний центр для військових отримав обладання у межах спільного проєкту Світового банку та МОЗ України HEAL Ukraine.

«До 300 звернень на проходження реабілітації маємо на місяць. Наша мультидисциплінарна команда повністю сформована, пройшла навчання з використання обладнання, працюємо для наших захисників», - розповіла завідувачка відділу реабілітації Наталія Борзих.