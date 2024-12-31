2024 рік став для збірної України з футболу роком і яскравих перемог, і болючих поразок. Часом команда демонструвала силу духу, часом її слабкі місця були занадто помітні.

За результатами року у рейтингу міжнародної федерації футболу (ФІФА) Україна залишилася на 25 сходинці серед усіх команд світу та на 13 серед європейських збірних.

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Kyiv Post пропонує згадати все про гру головної команд країни в році, що минає: і успіхи, і страшні поразки синьо-жовтих у нашій публікації.

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Чемпіонат Європи у Німеччині або кінець переможних очікувань

Після драматичної перемоги збірної України над збірною Ісландії у плейоф кваліфікації до Євро-2024 серця більшості українських вболівальників були сповнені надії на світле майбутнє.

Було відчуття, що ось все, саме така команда Реброва може їхати на ЧЄ-24 та “розривати” групу. Лунали заяви, що нібито найсильніша збірна України без проблем вийде переможцем з групи, де були Бельгія, Словаччина та Румунія.

Більше по темі Збірна України здобула перемогу над збірною Албанії У шостому матчі у групі 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025 збірна України перемогла збірну Албанії та зайняла друге місце у групі.

Однак статус фаворита був розбитий відразу ж, в першому матчі з Румунією, яку експерти, як і кожен вболівальник, називали найслабшою у групі. Тріумфальні очікування розбилися об сіру буденність, коли порядок і дисципліна румунів просто знищили нашу достатньо висококласну команду.

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Українські футболісти поступилися румунам з рахунком 0:3, зібрали на собі хейт всього медіапростору та за кілька днів вийшли грати проти збірної Словаччини.

Півзахисник #19 Микола Шапаренко, захисник #13 Ілля Забарний, захисник #03 Олександр Сваток, нападник #09 Роман Яремчук, воротар #12 Анатолій Трубін, захисник #22 Микола Матвієнко, нападник #11 Артем Довбик, (зліва направо внизу) захисник №16 Віталій Миколенко, захисник №24 Олександр Тимчик, півзахисник №14 Георгій Судаков, півзахисник №18 Володимир Бражко (Україна) позують перед початком матчу групи E чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2024 між збірними України та Бельгії на стадіоні «Штутгарт Арена» у Штутгарті. 26 червня 2024. Фото: Фабріс Коффріні / AFP

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У матчі проти словаків українці подарували вболівальникам нервовий камбек та шанс на вихід з групи.

Перед грою з Бельгією Україна, на жаль, опинилася у звичному для себе розкладі справ вже кілька років - все або нічого. Українці потрібна була виключно перемога для подальшого просування по турніру.

А от бельгійці підходили до матчу проти синьо-жовтих з протилежною філософією. Команда Тедеску проходила в 1/16 турніру навіть за нічийного рахунку.

Так і відбулося, червоні дияволи пройшли далі, а українці залишили турнір. Збірна України стала першою командою, яка вилетіла з Чемпіонату Європи, маючи 4 очки.

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До слова, Бельгія на Євро теж не затрималася і вилетіла на наступному етапі від збірної Франції, програвши свій матч плейоф з мінімальним рахунком (0:1).

Ліга націй 2024 для України: ліга сповідань і сподівань

Літні матчі українців приспустили на землі очікування вболівальників. У медіа вже менше лунало меседжів, що Україна точно обіграє Чехію, Грузію та Албанію.

Хоча, на нашу суб’єктивну думку, опоненти українців у Лізі націй значно сильніші за противників на Євро.

Для синьо-жовтих груповий етап Ліги Націй 24/25 минув важко та “валідольно”.

Півзахисник збірної Румунії №06 Маріус Марін та півзахисник збірної України №14 Георгій Судаков у боротьбі за м'яч під час матчу групи E на Євро-2020, Україна - Румунія, на стадіоні «Мюнхен Футбол Арена» у Мюнхені, 17 червня 2024 року. Фото: MIGUEL MEDINA / AFP

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Всі матчі групи 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025:

7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.

19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.

Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плей-офф за вихід у дивізіон А.

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Друге місце у таблиці дозволило українцям позмагатися за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.

22 листопада збірна України з футболу дізналася свого візаві у підвищенні у класі. 20 і 23 березня Україна зіграє проти Бельгії.

Матчі мають бути цікавими. Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії лише один раз, у груповому етапі Чемпіонату Європи.

Тоді команди зіграли внічию, цей результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.

Який висновок? Треба гарувати, якщо хочемо не вилітати з турнірів та бачити себе хоча б у топ-20 збірних світу.

Цей рік показав нам, що футбол збірної України ще далекий від ідеалу, занадто багато помилок, які призводять до зайвої напруженості, а потім і надзусиль для камбеків.

Тріумфальних перемог у році, що минає, наш футбол не здобув, але ми чекаємо на ще більше емоцій та перемог у 2025 році!