На Курському напрямку ЗСУ відбили 48 атак, ще 12 боєзіткнень тривають.

На Придніпровському напрямку два ворожі штурми були марними.

На Оріхівському напрямку російські загарбники один раз намагались штурмувати позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки.

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 20 атак в напрямку Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. Наразі точаться три бої.

На Курахівському напрямку нараховується 18 бойових зіткнень. Росіяни намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного. Точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку противник провів 32 наступальні дії, концентруючись на ділянках Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

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На Торецькому напрямку Росія сьогодні 12 разів штурмувала позиції ЗСУ в районах Торецька та Щербинівки

На Сіверському напрямку ворог 9 разів атакував населені пункти Білогорівка, Григорівка та Верхньокам’янське.

На Лиманському напрямку за добу відбулися 17 зіткнень, ворог намагався просунутися в районах Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві на Лиманському напрямку. Авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянського лісу.

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На Куп’янському напрямку противник проводив 10 наступальних дії біля Лозової, Загризового та Колісниківки.

Британія посилює підтримку: десятки тисяч дронів для ЗСУ

Коаліція дронів у січні почне постачання десятків тисяч безпілотників до України, повідомляє Інтерфакс-Україна, цитуючи заступника очільника Міноборони Великої Британії Люка Полларда.

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Поллард заявив, що в січні відбудеться значна зміна ситуації на фронті завдяки постачанню десятків тисяч безпілотників в рамках коаліції, ініційованої Великою Британією за участі Норвегії та Латвії.

За його словами, новий пакет військової допомоги для України на 286 млн доларів, який готує Британія, передбачатиме 233 млн доларів на закупівлю “важливого військового обладнання” через Міжнародний фонд для України.

Йдеться про закупівлю систем ППО та обладнання до них, розвідувальні дрони, безпілотники для знешкодження мін і баражувальні боєприпаси.

Решту коштів спрямують на системи РЕБ та обладнання для захисту ЗСУ на полі бою.

Росія масовано обстрілює міста України − подробиці

У ніч проти 20 грудня росіяни з артилерії масовано обстріляли Херсон, повідомляє керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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За його словами, зафіксовані влучання в багатоповерхівки, постраждали троє людей: 76-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення грудної клітини, 63-річний чоловік дістав контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а 44-річний постраждалий дістав вибухове поранення та ампутацію пальців правої руки.

Зранку, 20 грудня, росіяни запустили кілька балістичних ракет на українську столицю. У Києві працює ППО, повідомили Повітряні сили та мер міста Віталій Кличко.

У Голосіївському районі після падіння уламків горять автомобілі на дорозі.

Увечері, 19 грудня, Росія вдарила по Кривому Рогу ракетою, повідомили ДСНС України, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Як зазначається, удар частково зруйнував житлову двоповерхівку.

Наразі відомо про 5 постраждалих. Серед них є 15-річна дівчинка, двоє чоловіків 38 та 49 років, а також дві жінки 30 та 82 років. Усі в стані середньої тяжкості.