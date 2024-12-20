До лікарні доправили десятьох поранених, серед яких є 13-річна дитина.

Як додав Хінштейн, шестеро людей, зокрема дитина, загинули під час обстрілу Рильська.

Головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло розповів про останні події війни в Україні та нові виклики, що можуть постати перед Києвом.

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Під обстріл потрапили Будинок культури, автостанція, педагогічне училище та школа.

Наразі в Рильськ відправили представників адміністрації. Місцеві пабліки опублікували фото та відео з палаючими автомобілями, пошкодженими будівлями та вирвами після ударів.

За словами Хінштейна, по місту нібито вдарили ЗСУ.

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Місцеві повідомили про близько 15 прильотів, заявив тимчасовий виконувач обов’язків глави Курської області Олександр Хінштейн.

Північнокорейські військові зазнали великих втрат на Курщині через брак досвіду

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Росія хоче приховати втрати найманців із КНДР у Курській області РФ.

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