20 грудня в місті Рильськ Курської області Росії прогриміла низка вибухів.
Місцеві повідомили про близько 15 прильотів, заявив тимчасовий виконувач обов’язків глави Курської області Олександр Хінштейн.
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ЗСУ вдарили по Рильську − подробиці
За словами Хінштейна, по місту нібито вдарили ЗСУ.
Наразі в Рильськ відправили представників адміністрації. Місцеві пабліки опублікували фото та відео з палаючими автомобілями, пошкодженими будівлями та вирвами після ударів.
Ціллю могли стати місцях перебування російських військових.
Під обстріл потрапили Будинок культури, автостанція, педагогічне училище та школа.
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Як додав Хінштейн, шестеро людей, зокрема дитина, загинули під час обстрілу Рильська.
До лікарні доправили десятьох поранених, серед яких є 13-річна дитина.
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