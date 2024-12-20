20 грудня в місті Рильськ Курської області Росії прогриміла низка вибухів.

Місцеві повідомили про близько 15 прильотів, заявив тимчасовий виконувач обов’язків глави Курської області Олександр Хінштейн.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЗСУ вдарили по Рильську − подробиці

За словами Хінштейна, по місту нібито вдарили ЗСУ.

Наразі в Рильськ відправили представників адміністрації. Місцеві пабліки опублікували фото та відео з палаючими автомобілями, пошкодженими будівлями та вирвами після ударів.

Advertisement

Фото: російський новинний Телеграм-канал АSTRА

Ціллю могли стати місцях перебування російських військових.

Під обстріл потрапили Будинок культури, автостанція, педагогічне училище та школа.

Думки вголос: де ми, що на кону і що сказав би Рейган
Більше по темі

Думки вголос: де ми, що на кону і що сказав би Рейган

Головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло розповів про останні події війни в Україні та нові виклики, що можуть постати перед Києвом.

Як додав Хінштейн, шестеро людей, зокрема дитина, загинули під час обстрілу Рильська.

До лікарні доправили десятьох поранених, серед яких є 13-річна дитина.

Північнокорейські військові зазнали великих втрат на Курщині через брак досвіду

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області.

Advertisement

Росія хоче приховати втрати найманців із КНДР у Курській області РФ.

У Курській області росіяни женуть у бій північнокорейських військових без бронетехніки. Військові КНДР зазнають значних втрат.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту Росія
Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту
Київ Пост
7г тому
США отримали від України докази використання західних технологій у зброї РФ Росія
США отримали від України докази використання західних технологій у зброї РФ
Київ Пост
8г тому
Думки вголос: де ми, що на кону і що сказав би Рейган Путін
ПОГЛЯД: Думки вголос: де ми, що на кону і що сказав би Рейган
Богдан Нагайло
11г тому
Україна отримає $2 млрд від США через Світовий банк − Шмигаль Росія
Україна отримає $2 млрд від США через Світовий банк − Шмигаль
Київ Пост
13г тому
Спонсорований контент
" Попередній США ліквідували лідера “Ісламської держави” в Сирії
Далі » Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту