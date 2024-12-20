20 грудня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, повідомило Міненерго.

ЗАЕС знову під загрозою − подробиці

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, енергетики відновлюватимуть лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація.

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“Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України”, − пояснив міністр

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У листопаді через ворожі обстріли Запорізька АЕС тричі залишалась на одній лінії живлення.

Російяни не пускають експертів МАГАТЕ на об’єкти ЗАЕС

Росія продовжує блокувати доступ місії МАГАТЕ до критичних об’єктів на Запорізькій АЕС, таких як склад запасних частин та сховище дизельного палива.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що українські атомні електростанції – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – мають загалом дев’ять реакторів, вісім з яких наразі функціонують.

2 грудня енергетики України ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка живить окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

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Унаслідок обстрілу в ніч на 30 листопада ЗАЕС втратила живлення однієї зовнішньої лінії електропередачі, що з’єднує станцію з українською енергосистемою.