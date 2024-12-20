Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) ліквідувало лідера “Ісламської держави” (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару по Сирії, повідомляє CENTCOM.
У Сирії ліквідовано лідера ІДІЛ: удар по позиціях терористів
Як зазначається, лідера ІДІЛ ліквідували завдяки високоточному удару по сирійській провінції Дейр аз-Зор.
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Окрім Юсіфа, знешкодили й ще одного терориста.
“Удару було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами”, – додало CENTCOM.
Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла пояснив, що авіаудар є частиною зусиль США з недопущення посилення “Ісламської держави” на тлі повалення режиму Башара Асада в країні.
CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024
On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T
Ізраїль завдав нових ударів по авіабазах і складах у Сирії
14 грудня Ізраїль вночі завдав нових ударів по тунелях, складах зі зброєю і аеропортах поблизу сирійської столиці Дамаска.
Тиждень тому сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску і падіння режиму Башара Асада.
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Сам Асад разом з родиною прилетів до РФ. Перед тим з’явилися повідомлення, буцімто літак із диктатором на борту розбився. В українській розвідці згодом заявили, що це була дезінформація, аби приховати процес евакуації.
У ГУР МО заявили, що на тлі падіння режиму Асада росіяни виводять військові кораблі з бази у Сирії та перекидають звідти залишки своїх озброєнь та військової техніки.