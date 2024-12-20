Командувач CENTCOM генерал Майкл Ерік Курілла пояснив, що авіаудар є частиною зусиль США з недопущення посилення “Ісламської держави” на тлі повалення режиму Башара Асада в країні.

“Удару було завдано в районі, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами”, – додало CENTCOM.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) ліквідувало лідера “Ісламської держави” (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару по Сирії , повідомляє CENTCOM.

Ізраїль завдав нових ударів по авіабазах і складах у Сирії

14 грудня Ізраїль вночі завдав нових ударів по тунелях, складах зі зброєю і аеропортах поблизу сирійської столиці Дамаска.

Тиждень тому сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаску і падіння режиму Башара Асада.

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Сам Асад разом з родиною прилетів до РФ. Перед тим з’явилися повідомлення, буцімто літак із диктатором на борту розбився. В українській розвідці згодом заявили, що це була дезінформація, аби приховати процес евакуації.

У ГУР МО заявили, що на тлі падіння режиму Асада росіяни виводять військові кораблі з бази у Сирії та перекидають звідти залишки своїх озброєнь та військової техніки.