Мрієте, щоб світ почув ваш голос? Поговорімо про те, як співпраця з міжнародними ЗМІ може стати вашим пропуском на велику арену.

Чому це важливо?

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Уявіть, що ваші ідеї та досягнення стають доступними для світової аудиторії. Публікації у впливових журналах та газетах трансформують ваше ім’я в глобальний бренд. Це не просто статті – це ваші двері в безмежний світ можливостей!

Вигоди від співпраці з міжнародними ЗМІ для персонального бренду

- Імідж та репутація: Публікація статей у топових медіа роблять вас впізнаваними та створюють образ експерта. Інвестори, партнери та клієнти оцінять ваш статус та професіоналізм.

Advertisement

- Інформаційний бум: Ваші ідеї стають доступними новій аудиторії. Це можливість поширити вашу експертизу і справити стійке враження.

Просування у міжнародних ЗМІ – що робити?

Для початку ви маєте для себе чітко визначити ідеї та напрямки, про які ви готові писати, та в чому ви фахівець. Звісно на цьому етапі, як експерт з формування та розвитку персонального бренду, я раджу своїм клієнтам підготувати гарну основу, перш ніж переходити до комунікації зі ЗМІ. А саме мати чітке позиціонування, пізнаваність у професійному колі, структурований пул публікацій (це може бути і особистий сайт), що демонструє вашу експертність. Цей крок допоможе вам у налагодженні комунікації для подальшої співпраці, а також дозволить значно заощадити. Тому що з людиною, яка має сформований персональний бренд та підтверджену експертність, охоче йдуть на співпрацю.

Advertisement

Наступний крок - це побудова правильної комунікації з міжнародними ЗМІ. А саме:

Визначте релевантне медіа: Знайдіть видання, які спеціалізуються на вашій темі.

Знайдіть контакти редакторів або журналістів: Найчастіше інформацію про редакторські контакти можна знайти на офіційних сайтах видань у розділі “Контакти” або “Про нас”. Ви також можете використовувати LinkedIn для пошуку відповідних осіб.

Підготуйте якісний запит або пропозицію: Створіть короткий і чіткий лист, який пояснює, хто ви і чому ваша пропозиція буде корисною для їхнього ЗМІ. Обов’язково вкажіть тематику статті, ключові тези та чому ця тема є актуальною.

Будьте готові до переговорів: Створіть кілька варіантів заголовків і вступів до статті, щоб мати гнучкі можливості у переговорному процесі.

Підтримуйте зв’язок: Після надсилання запиту обов’язково нагадайте про себе через тиждень, якщо не отримали відповіді. Це показує ваш інтерес і серйозне ставлення до співпраці.

Що по грошах?

Співпраця з міжнародними ЗМІ може відбуватися на різних умовах. Ось як це може виглядати:

- Безкоштовна співпраця: Деякі видання зацікавлені в унікальному та цінному контенті. Якщо ви пропонуєте оригінальні ідеї, які відповідають потребам їхньої аудиторії, є велика імовірність, що ви зможете домовитися про публікацію без фінансових витрат.

Advertisement

- Платне розміщення: Якщо йдеться про дуже престижні медіа, такі як The New York Times чи The Guardian, можливо, доведеться вкладати кошти за розміщення. Вартість може коливатися від кількох сотень до тисяч доларів, залежно від рейтингу видання, масштабу охоплення та характеру вашого матеріалу.

Співпраця з міжнародними ЗМІ - що далі?

Один впливовий матеріал здатен породити хвилю обговорень. Інші ЗМІ можуть підхопити вашу тему, зробити посилання на ваш матеріал або навіть запросити вас на ще одне інтерв’ю. І це лише початок!

Отже, якщо ви мрієте про вплив на світову аудиторію та розширення своїх горизонтів, варто розглянути цей шлях. Зрештою, це інвестиція в майбутнє, що може принести щедрі плоди.

Advertisement

Діліться своїми думками та досвідом у коментарях! В яких іноземних медіа вам було б цікаво публікуватися?