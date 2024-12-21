Ввечері 20 грудня російські війська атакували Харків дронами.
Постраждало вісім людей. Серед них - 12-річна дівчинка.
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Про це повідомили в поліції.
Росіяни влучили по багатоповерхівці у Харкові
Близько 21:40 російський «шахед» влучив у дев’ятиповерхівку у Салтівському районі Харкова.
Зайнялися квартири на першому та другому поверхах.
Постраждали шестеро людей. Серед потерпілих - 12-річна дівчинка.
Пошкоджений фасад будівлі та оселі мешканців.
Обстріл Харкова дронами 20 грудня
Через дві години ще один ворожий безпілотник влучив в приватний будинок на території Київського району.
Спалахнула пожежа.
Постраждали двоє людей. У них гостра реакція на стрес.
За попередніми даними, окупанти запустили по місту дрон «Герань-2».