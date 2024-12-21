Зайнялися квартири на першому та другому поверхах.

Близько 21:40 російський «шахед» влучив у дев’ятиповерхівку у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомили в поліції.

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Постраждало вісім людей. Серед них - 12-річна дівчинка.

Обстріл Харкова дронами 20 грудня

Через дві години ще один ворожий безпілотник влучив в приватний будинок на території Київського району.

Спалахнула пожежа.

Постраждали двоє людей. У них гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, окупанти запустили по місту дрон «Герань-2».