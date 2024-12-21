Ввечері 20 грудня російські війська атакували Харків дронами. 

Постраждало вісім людей. Серед них - 12-річна дівчинка. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в поліції. 

Росіяни влучили по багатоповерхівці у Харкові

Близько 21:40 російський «шахед» влучив у дев’ятиповерхівку у Салтівському районі Харкова. 

Зайнялися квартири на першому та другому поверхах. 

Постраждали шестеро людей. Серед потерпілих - 12-річна дівчинка.

Пошкоджений фасад будівлі та оселі мешканців. 

Advertisement

Обстріл Харкова дронами 20 грудня

Через дві години ще один ворожий безпілотник влучив в приватний будинок на території Київського району. 

Спалахнула пожежа. 

Постраждали двоє людей. У них гостра реакція на стрес. 

За попередніми даними, окупанти запустили по місту дрон «Герань-2».

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Окупанти вдарили КАБами по онкодиспансеру у Херсоні Обстріли України
Окупанти вдарили КАБами по онкодиспансеру у Херсоні
Київ Пост
3г тому
Сили ППО збили понад 50 ворожих дронів Харків
Сили ППО збили понад 50 ворожих дронів
Київ Пост
6г тому
У російській Казані дрони влетіли у багатоповерхівки Росія
У російській Казані дрони влетіли у багатоповерхівки
Київ Пост
6г тому
Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту Росія
Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту
Київ Пост
20г тому
Спонсорований контент
" Попередній Запорізька АЕС укотре опинилася на межі блекауту
Далі » Персональний бренд і міжнародні ЗМІ: переваги та алгоритми