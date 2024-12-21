У п’ятницю, 20 грудня, у Саудівській Аравії пройшла фінальна процедура зважування боксерів Олександра Усика та Тайсона Фʼюрі.

Церемонія зважування Усик - Ф’юрі

Український спортсмен виявився на 25 кг легший за свого суперника.

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Тайсон Фʼюрі / AFP

Вага Олександра Усика - 102,57 кг. Тоді як британець Тайсон Фʼюрі перед боєм важить 127,45 кг.

Спортсмени проходили зважування у верхньому одязі.

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Олександр Усик на церемонії зважування / AFP

Олександр Усик вийшов на зважування з прапором на підтримку оборонців Азовсталі.

Боксер розгорнув стяг із написом «Free Azovstal Defenders», щоб нагадати світу про захисників Маріуполя, які перебувають в російському полоні.

Що відомо про бій-реванш Усик - Ф’юрі

Увечері 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройде матч-реванш українського боксера Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі.

На кону цього поєдинку - пояси за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі, якими володіє українець.

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Вечір боксу розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Початок бою Усик - Ф’юрі орієнтовно - 00:00 - 01:00.

Спортсмени вийдуть на ринг уже вдруге за рік.

У травні Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі.

Після поразки Ф’юрі запропонував провести реванш.