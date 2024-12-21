Кількість жертв теракту на різдвяному ярмарку в німецькому Магдебурзі зросла до п’яти. Поранених - до понад 200.

Про це повідомив прем’єр-міністр землі Саксонія-Анхальт Райнер Газелофф.

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Теракт на різдвяному ярмарку в Магдебурзі

Серед поранених понад 40 перебувають у критичному стані, 90 отримали важкі ушкодження.

На місце прибули канцлер Олаф Шольц, міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер, які разом з іншими політиками вшанували пам’ять жертв. Також у місто прибув кандидат на посаду канцлера, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, партія якого є правлячою в цій федеральній землі.

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Шольц засудив теракт і закликав до солідарності та взаємної підтримки у важкі часи: «Що за жахливий вчинок! .. Ми маємо триматися згуртовано».

Від подякував екстреним службам, дії яких дозволили запобігти ще більшій трагедії. Глава уряду наголосив на необхідності всебічного розслідування та притягнення винного до справедливого правосуддя, але застеріг від розповсюдження ненависті. Він подякував багатьом світовим лідерам, які висловили Німеччині свої співчуття.

Авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку у Німеччині

Напередодні у німецькому Магдебурзі автомобіль в’їхав у різдвяний ярмарок на Старому ринку біля ратуші і проїхав через натовп майже 400 метрів попри заходи безпеки.

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Підґрунтя злочину з’ясовується. Правоохоронці стверджують, що злочинець не потрапляв раніше в поле їх уваги як ісламіст.

ЗМІ з’ясували, що чоловік, який вочевидь здійснив наїзд, вважається помітною фігурою в саудівській спільноті вигнанців і виступав у ролі контактної особи для шукачів притулку, особливо жінок.

Увечері в Магдебурзькому соборі відбудеться панахида за загиблими. Всі комунальні заклади культури міста, в тому числі театр, ляльковий театр і музеї, залишаються закритими. Закриття стосується «найближчих днів».