Українські військові провели першу атаку, використовуючи лише безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) та FPV-дрони.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Роботизована атака ЗСУ: дрони уразили позиції росіян

Фахівці ISW посилаються на слова речника бригади, що діє на Харківському напрямку.

За його словами, українські військові провели першу наземну атаку виключно з використанням робототехнічних систем замість піхоти. Тоді оборонцям вдалося знищити позиції росіян.

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Атаку здійснили поблизу Липців (на північ від Харкова). Коли саме - невідомо.

Речник розповів, що українські воїни відпрацювали за допомогою десятків UGV, оснащених кулеметами. Також військові використовували їх для розмінування російських позицій у цьому районі.

«Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали зусилля України, спрямовані на використання технологічних інновацій та асиметричних ударних можливостей для компенсації обмежень у людських ресурсах, на відміну від готовності Росії погодитися на неприйнятні втрати заради незначних територіальних здобутків», - йдеться у звіті ISW.

Виробництво дронів в Україні

Аналітики вказують на те, що Україна також продовжує інноваційне виробництво безпілотників.

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У Генштабі ЗСУ повідомили про завершення випробування безпілотників з оптоволоконним зв’язком, який буде більш стійким до радіоелектронної боротьби.

«Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести біля 2 кілограмів корисної ваги. Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БпЛА», - розповіли в Генштабі.