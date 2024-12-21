Через дефіцит військових на фронті Генеральний штаб ЗСУ начебто наказав підрозділам ППО переводити своїх військових у піхоту. 

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела у підрозділах протиповітряної оборони. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Військових ППО переводять в піхоту, - The Guardian

За словами співрозмовника The Guardian, ситуація з переведеннями є критичною. Мовляв, Україна ризикує ослабити свою ППО. 

«Вона досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином», - сказав співрозмовник. 

Advertisement

Він побоюється, що це може загрожувати безпеці України.

«Ці люди знали, як працює протиповітряна оборона, деякі пройшли підготовку на Заході й мали реальні навички, тепер їх відправляють на фронт воювати, для чого у них немає підготовки», - сказало джерело.

Видання пише також про побоювання, що ці солдати ризикують видати важливу інформацію, якщо вони потраплять у полон до росіян. 

Ще один співрозмовник розповів, що такі переведення тривають майже рік. 

«Це триває вже рік, але стає все гірше і гірше», - цитує видання офіцера з протиповітряної оборони. 

«У мене вже менше половини (від повної чисельності). Останніми днями приїжджала комісія, і вони хочуть ще десятки людей. Залишилися ті, кому за 50 з гаком, і поранені», - сказав він. 

Advertisement

Темпи мобілізації в Україні

Раніше ВВС писало, що темпи мобілізації в Україні наразі не покривають поточні втрати у Збройних силах. 

Джерело видання наголосило, що існує питання про те, наскільки довго Україна зможе протриматися з наявними мобілізаційними ресурсами. 

Командування України оптимізувало структуру армії для компенсації втрат та часткового поповнення бойових підрозділів, щоб залучити до участі в боях кілька тисяч військовослужбовців. 

Проте українська армія залишається «однією з найстаріших армій світу».

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Окупанти вдарили КАБами по онкодиспансеру у Херсоні
Далі » Теракт на різдвяному ярмарку в Магдебурзі: відомо про 5 жертв