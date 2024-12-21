В одеському зоопарку леопард напав на працівника, коли він був у вольєрі з твариною.

Про це повідомили міська влада та поліція області.

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Леопард поранив працівника зоопарку: що сталося

Сталося це сьогодні зранку.

За даними поліції, тварина напала на співробітника, коли той прийшов прибирати у вольєрі.

Допомогти пораненому колезі кинувся ще один працівник. Однак, він опинився у пастці.

Правоохоронці були змушені знешкодити леопарда.

«Тож аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину», - пояснили в поліції.

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Постраждалого співробітника доправили до лікарні з множинними ранами голови, шиї, кінцівок.

Причина нападу леопарда

Директор Одеського зоопарку Ігор Біляков пояснив, що іншого виходу не було.

А причиною нападу хижака назвав порушення правил техніки безпеки одним із працівником.

«Так сталося, що леопард опинився за межами вольєра на території зоопарку. Наші спроби його приспати результату не дали. Виникла ситуація, коли леопард у будь-яку секунду міг опинитися за межами зоопарку. Це становило надзвичайно велику загрозу для життя і здоров’я людей», - сказав Біляков.