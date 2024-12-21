У Генеральному штабі прокоментували статтю The Guardian нібито не підготовлених військових з підрозділів протиповітряної оборони переводять на фронт.

«Твердження про «переведення ППО в піхоту» є недостовірним та некоректним», - стверджують у штабі.

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Чи переводять військових ППО у піхоту: коментар Генштабу

У ЗСУ підтвердили, що для доукомплектування військових частин деяких воїнів з підрозділів ПС ЗСУ справді переводять на інші посади, «відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей».

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«Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба», - запевнили у штабі.

У Генштабі додали, що у Повітряних силах служать військові різних спеціальностей.

«Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки», - йдеться в повідомленні.

У Генеральному штабі додали, що наразі головне - втримати фронт через складну ситуацію.

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Бійців ППО переводять на фронт, - The Guardian

The Guardian з посиланням на джерела пише нібито Генеральний штаб ЗСУ наказав підрозділам ППО переводити своїх військових у піхоту.

Причина - дефіцит військових на фронті.

За словами співрозмовника The Guardian, ситуація з переведеннями є критичною. Мовляв, Україна ризикує ослабити свою ППО. Також видання вказує на побоювання, що ці військові ризикують видати важливу інформацію, якщо вони потраплять у російський полон.