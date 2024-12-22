Українські військові відбили потужний штурм росіян на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця».

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ЗСУ відбили потужний штурм росіян: відео

Противник залучив до атаки бронетехніку - два танки та три БМП з десантом.

Наша аеророзвідка своєчасно виявила ворога.

«Ще до підходу до місця висадки ворожого десанту БМП були атаковані нашими захисниками, але не успішно», - зазначили в ОСУВ.

Вже безпосередньо на місці спішування, коли ворожа піхота почала покидати бойові машини, пілоти бригади імені князя Романа Великого почали працювати дронами зі скидами.

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Окупанти намагалися врятувати та сховати свою техніку. Однак, марно.

«Особовий склад противника, який був кинутий у бій, через втрату техніки не зміг проводити маневри та наступ. Намагався сховатися у лісосмузі, де його було ліквідовано ударами дронів», - підсумували українські бійці.

Ситуація на фронті: дані Генштабу

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 186 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак на Времівському, Покровському та Лиманському напрямках.

Противник й надалі намагається просунутися на Донеччині.

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Ворог продовжує штурмові дії на Харківському та Куп’янському напрямках. Атакує також на Оріхівському та Придніпровському.