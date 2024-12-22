Напередодні свят прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону - 150 тисяч громадян за добу.

Це один із найвищих показників за останні роки, повідомили в ДПСУ.

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«Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тисяч громадян - це один із найвищих показників за останні роки», - зазначили прикордонники.

Ситуація на кордоні перед святами

Зростання пасажиропотоку зафіксували на всіх ділянках, особливо на кордоні з Польщею.

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При цьому, кількість людей, які виїжджають з України й навпаки, повертаються - суттєво не відрізняється.

Протягом доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тис. осіб.

Прикордонники попереджають, що через збільшення кількості людей можливі черги у пунктах пропуску.