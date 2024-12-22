Напередодні свят прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону - 150 тисяч громадян за добу.
Це один із найвищих показників за останні роки, повідомили в ДПСУ.
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«Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тисяч громадян - це один із найвищих показників за останні роки», - зазначили прикордонники.
Ситуація на кордоні перед святами
Зростання пасажиропотоку зафіксували на всіх ділянках, особливо на кордоні з Польщею.
При цьому, кількість людей, які виїжджають з України й навпаки, повертаються - суттєво не відрізняється.
Протягом доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тис. осіб.
Прикордонники попереджають, що через збільшення кількості людей можливі черги у пунктах пропуску.
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Новий пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце»
Напередодні на українсько-польському кордоні запрацював сьомий автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце».
Перетнути кордон тут зможуть автівки, автобуси та вантажівки вагою до 3,5 тонн.
Запустити пішохідний рух планують після завершення будівництва відповідної інфраструктури.
Очікується, що «Нижанковичі-Мальховіце» розвантажить пункти «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець».