Напередодні свят прикордонники зафіксували рекордну кількість перетину кордону - 150 тисяч громадян за добу. 

Це один із найвищих показників за останні роки, повідомили в ДПСУ. 

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«Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тисяч громадян - це один із найвищих показників за останні роки», - зазначили прикордонники. 

Ситуація на кордоні перед святами

Зростання пасажиропотоку зафіксували на всіх ділянках, особливо на кордоні з Польщею.

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При цьому, кількість людей, які виїжджають з України й навпаки, повертаються - суттєво не відрізняється.

Протягом доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тис. осіб. 

Прикордонники попереджають, що через збільшення кількості людей можливі черги у пунктах пропуску. 

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Новий пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце»

Напередодні на українсько-польському кордоні запрацював сьомий автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі - Мальховіце».

Перетнути кордон тут зможуть автівки, автобуси та вантажівки вагою до 3,5 тонн. 

Запустити пішохідний рух планують після завершення будівництва відповідної інфраструктури. 

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Очікується, що «Нижанковичі-Мальховіце» розвантажить пункти «Медика-Шегині» та «Корчова-Краківець».

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