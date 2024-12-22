Російські солдати розстріляли ще пʼятьох українських полонених захисників.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Росіяни знову розстріляли українських полонених

110 ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео з ймовірним розстрілом воїнів, які здалися у полон.

Де саме та коли це сталося - не уточнюється.

За словами омбудсмена, на кадрах видно, як російські військові вбили пʼятьох українських полонених захисників.

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Дмитро Лубінець пообіцяв звернутися до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

«Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом», - написав уповноважений з прав людини.

Страти українських полонених

Останнім часом почастішали випадки розстрілів українських полонених російськими солдатами.

Воєнні злочини РФ фіксують на відео за допомогою дронів.

20 листопада з’явилася інформація, що військові РФ розстріляли, ймовірно, п’ятьох полонених українців на Покровському напрямку.

11 листопада стало відомо про ймовірний розстріл щонайменше двох беззбройних українських військовополонених у Курській області.

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10 листопада омбудсмен Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, вбили пораненого воїна ЗСУ.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців на Покровському напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти застрелили 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про ще один ймовірний факт воєнного злочину РФ на Бахмутському напрямку.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що вбивство українських полонених - свідома політика Росії. Про точну кількість злочинів сказати наразі неможливо.