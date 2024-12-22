Команда обраного президента США Дональда Трампа наполягає на виході країни зі складу ВООЗ у перший же день роботи нової адміністрації.

Про це повідомляє Financial Times.

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Команда Трампа хоче вивести США з ВООЗ

Зазначається, що члени команди Трампа повідомили експертам у сфері охорони здоров’я про намір оголосити про вихід із ВООЗ у день інавгурації президента 20 січня.

Видання вказує, що США є найбільшим донором ВООЗ, який забезпечив близько 16% її фінансування у 2022-23 роках. Тому вихід країни і втрата найбільшого джерела фінансування підірве здатність організації реагувати на кризи в галузі охорони здоров’я.

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«Америка залишить величезний вакуум у глобальному фінансуванні та лідерстві в галузі охорони здоров’я. Я не бачу нікого, хто міг би заповнити цю прогалину», - підкреслив професор глобальної охорони здоров’я у Джорджтаунському університеті права Лоуренс Гостін.

У 2020 році Трамп ініціював процес виходу із ВООЗ у зв’язку із поширенням COVID-19, звинувативши організацію в тому, що вона перебуває під контролем Китаю. Але процес так і не був завершений, і його наступник, президент Джо Байден, відновив відносини відразу після вступу на посаду.

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Ашиш Джха, колишній координатор Байдена з питань реагування на COVID-19 та декан школи громадського здоров’я Університету Брауна, сказав, що команда Трампа хоче, аби він оголосив про вихід з ВООЗ у перший же день як символічну відповідь на крок Байдена, зробленого ним самим у день інавгурації. Водночас Джха додав, що деякі члени команди Трампа виступають за збереження членства в організації та її реформування.

Роль ВООЗ у світі

Експерти кажуть, що такі організації, як ВООЗ, відіграють ключову роль у глобальній співпраці з розробки та розповсюдження вакцин, а також інших методів лікування під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

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Якщо США залишать ВООЗ, європейські країни навряд чи збільшать фінансування, а Китай може спробувати використати цю ситуацію для збільшення впливу.

Команда Трампа та ВООЗ поки що офіційно не коментували інформацію про потенційний вихід.