Європейський союз готує пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Його хочуть ухвалити 24 лютого 2025 року.

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Про це пише німецька газета Welt з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах.

16-й пакет санкцій проти Росії: що відомо

За словами співрозмовників, нові санкції мають стати чітким сигналом для Москви й будуть спрямовані на конкретні сектори російської економіки, які раніше залишались без уваги або були недостатньо охоплені.

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Крім того, новий пакет включатиме обмеження для осіб і організацій, які «вважаються пропагандистами російського режиму і відповідальні за підрив територіальної цілісності України».

У Брюсселі також розглядають можливість заборони в’їзду та замороження активів інших осіб, які шпигували на користь Росії та брали участь у кампаніях з дезінформації. Зокрема, в Німеччині.

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Щоправда, у ЄС визнали, що «буде складно» відстежити причетність до так званих гібридних російських атак і довести це. Тому в Євросоюзі остаточно не вирішили, чи будуть у 16-му пакеті санкції за шпигунство на користь Росії та дезінформацію.

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Санкції проти РФ

16 грудня ЄС схвалив п’ятнадцятий пакет санкцій проти Росії.

Він охоплює нові заходи проти російського «тіньового флоту», людей та організацій із Росії та третіх країн, які сприяють військовому та технологічному зміцненню РФ в обхід експортних обмежень.

Санкції спрямовані проти 54 фізичних і 30 юридичних осіб, які підтримують Москву.

Водночас проукраїнські організації громадянського суспільства критикують ЄС за залишені лазівки та відсутність повної заборони на російське викопне паливо.