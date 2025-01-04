Наприкінці листопада на східному харківському напрямку невеликий дрон-камікадзе, як і було задумано українськими виробниками, виконав свою функцію, завдавши смертельного удару по російському танку Т-72.

16 грудня речник Міністерства оборони України заявив, що виробництво дронів – одне з найуспішніших в оборонній промисловості України, а кількість БПЛА, вироблених державними і комерційними підприємствами, до кінця року сягатиме 1,3 мільйона.

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Видання Kyiv Post простежило історію одного такого безпілотника від створення концепції, фінансування, виробництва, випробувань та застосування в бою.

Це був звичайний 25-сантиметровий квадрокоптер, призначений для перенесення боєголовки від РПГ або еквіваленту заряду вибухової речовини.

Під час війни щодня сотні майже ідентичних FPV-дронів застосовуються для нанесення ударів по росіянам і ворожій бойовій техніці на лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів. Більшість операторів кажуть, що лише кожен третій або четвертий дрон успішно влучає в ціль.

Військові по обидва боки фронту вважають керований досвідченим оператором дрон із вибухівкою найстрашнішою зброєю у війні в Україні.

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Українська армія – перша в історії армія, яка об’єднала операторів дронів у окремий рід військ поряд з піхотою, артилерією і бронетанковими підрозділами. Коли росіяни починають великий наступ, а українці до нього готові (що буває не завжди), українські дрони кружляють над зоною бойових дій у стані готовності, щоб, немов яструб, у будь-який момент атакувати ціль.

Аби задовольнити зростаючий попит на дрони, українці по всій країні виробляють їх де тільки можна: у майстернях, гаражах, міні-підприємствах і навіть у власних квартирах. Немає якогось визначеного плану. Деякі підрозділи виготовляють власні безпілотники. Іноді оператори дронів збирають кошти, звертаючись до широкої громадськості в соцмережах. Активісти збирають гроші та передають їх тим, хто виробляє дрони. Іноді люди вважають, що найкращий внесок – це зробити дрон самостійно.

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«Наш» дрон-камікадзе, який підбив російський танк на Харківщині, як і будь-який інший український безпілотник, з’явився завдяки діям волонтерів і фінансуванню. У Kyiv Post поспілкувалися з ІТ-спеціалістом з Лондона на прізвисько «Шон», який брав безпосередню участь у його створенні.

Шон – політичний активіст. Він вважає недостатньою військову підтримку України з боку британського уряду. Він активний користувач соцмереж, волонтерить, збирає кошти і техніку для відправки в Україну. У 2024 році він, як і більшість українців на передовій, дійшов висновку, що саме кількість FPV-дронів дозволяє вигравати битви у цій війні. У вільний час він веде онлайн-чат UADroneGroup, в якому учасники обговорюють, як доставити максимальну кількість дронів туди, де їх потребують.

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«Складно сказати точно, скільки людей залучено до процесу, – каже він. – Оскільки окрім тих, хто публікує пости, ставить запитання, збирає кошти, є й ті, які просто допомагають».

Цього літа київський бізнесмен Андрій Тимофеюк написав у чат Шона та кілька інших. Від початку війни бізнесмен займався волонтерством. Він і кілька його друзів вирішили зробити кілька FPV-дронів, адже знали: це те, що найбільше потрібно солдатам на передовій, а також хотіли спробувати, чи впораються самі.

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Владислав Шевченко – один з членів його команди – вже мав нагоду проявити патріотизм і з повним правом міг би не займатися волонтерською діяльністю. Під час бойових дій він втратив частину правої ноги. Військовослужбовець з інвалідністю працював на державному оборонному підприємстві, щоб утримувати дружину і чотирьох дітей, а у свій вільний час вирішив долучитися до виробництва дронів.

Шевченко каже, що разом зі своїм співробітником вони можуть зібрати один FPV-дрон приблизно за шість годин.

Волонтери, серед яких Вадим Шевченко (ліворуч), завершують остаточне складання 10-дюймових безпілотників FPV у виробничому цеху в Києві. Фото: Kyiv Post

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Тимофеюк розповідає, що волонтери навіть записали відеоінструкцію зі збірки дронів. Якщо чітко її дотримуватися, навіть технічно необізнана людина, як він сам, може стати досить вправним збиральником дронів.

Безпілотники тестують бойові підрозділи, які їх отримують. Якщо дрони не проходять льотні випробування, їх вилучають. За словами Тимофеюка, усі вироблені ним дрони Roof Drones успішно проходять ці випробування.

Інший член команди Вадим Іванов, який до сьогодні займався імпортом керамічної плитки, розповів, що волонтери створили спеціальні сайти з посиланнями на виробників дев’яти основних компонентів, з яких складається стандартний FPV-дрон, включаючи двигун, гвинт, антени та електроніку. Багато складових (але не всі) замовляються на сайті Alibaba. За його словами, деталі зазвичай надходять в Україну через Балтійський регіон протягом двох тижнів.

Головною проблемою для Іванова і Тимофеюка було з’ясувати, кому передати дрони, і як це зробити. Вони багато переписувалися з цього приводу, оскільки раніше невідомі виробники дронів повинні були довести кінцевому користувачеві свою надійність.

Технік компанії Roof Drones збирає FPV-безпілотник на виробничому майданчику в Києві, Україна, 6 грудня. Фото: Kyiv Post.

Один безпілотник з першої партії із серійним номером D05 дістався операторці дронів в одному з українських підрозділів. UADroneGroup вдалося зібрати близько 350 доларів США для виробництва і доставки цього безпілотника.

Волонтерка з позивним «Джипсі» підтвердила, що дрон D05 мав всі необхідні характеристики і влітку успішно виконав бойове завдання. Полячка, яка на початку війни добровільно вступила до лав ЗСУ, до середини 2024 року взяла участь в ударних операціях практично на всіх ділянках фронту та створила мережу добровольчих груп, які виробляли і передавали FPV-дрони операторам на передовій.

За її словами, в UADroneGroup знайшли фінансування для команди Roof Drone Тимофеюка для виробництва ще десятка безпілотників (D011-D020) і, на прохання Джипсі, доправили їх до створеної в Харкові 13-ої бригади Національної гвардії «Хартія», яка мала відмінну бойову репутацію.

Згодом двоє членів одного з розвідувальних взводів «Хартії» опублікували звернення: «Закликаємо вас донатити, аби команда Roof Drone могла виробляти більше дронів для знищення росіян».

У жовтні виробництво було завершено, і десять безпілотників були відправлені «Новою поштою» розвідникам «Хартії». За словами Іванова, в той же день підрозділ їх отримав.

Андрій Тимофеюк (ліворуч) працює над партією 10-дюймових ударних безпілотників FPV для бригади Національної гвардії України «Хартія» в жовтні. Фото: Roof Drones Group.

29 листопада Тимофеюк з іншими молодиками в Києві відзначав кінець робочого тижня. Голосно звучала музика, і майже ніхто з натовпу не говорив про війну. Увечері вимкнули світло, і музика стихла.

Раптом Тимофеюк отримав смс-повідомлення від «Хартії». Він прочитав та щось вигукнув. Прочитав ще раз, а потім показав відео всім, хто був поруч. Люди раділи. На чорно-білому відео поганої якості, яке побачили й кореспонденти Kyiv Post, видно, як FPV-дрон на малій висоті націлюється і влучає в задню частину Т-72. Згодом Джипсі підтвердила справжність відео і те, що це сталося на північно-східному харківському напрямку. Невідомо, чи був танк повністю виведений з ладу, але, схоже, моторний відсік було серйозно пошкоджено.

Джипсі розповіла, що зараз керує безпілотниками з нерухомим крилом, які, за її передбаченням, стануть наступним великим технологічним стрибком у війні дронів в Україні.

Шон розповів, що його наступна мета – отримати 3D-принтери, які дозволять виробляти більше комплектуючих для дронів. Незважаючи на успішні операції із застосуванням дронів, які він і його група допомогли створити, він каже, все ще відчуває, що зробив недостатньо.

«Виробництво цього дрона коштувало близько 330 доларів, а він знищив танк вартістю майже 1,5 мільйона доларів, – пояснює Тимофеюк. – Ви повинні показати це відео Трампу і всім американцям. Якщо вони припинять поставки зброї, ми здатні виробляти дрони без чиєїсь допомоги».

Партію дронів Roof Drone D021-D030 відправили «Хартії» на початку цього місяця, а наступну мають доставити в січні, додав Тимофеюк.

Оператори розвідувального взводу 2-го батальйону 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» просять підписників в Instagram профінансувати виготовлення партії з 20-ти 10-дюймових безпілотників FPV групи Roof Drone у жовтні. Kyiv Post підтвердила доставку безпілотників у перший тиждень грудня.