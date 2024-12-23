Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона, написав сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп знову заявив про бажання встановити контроль над Гренландією

Про своє бажання він повідомив у пості, в якому висунув співзасновника платіжного онлайн-сервісу PayPal Кеннета Гоурі на посаду посла США в Данії.

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“З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Кен виконає прекрасну роботу, представляючи інтереси США”, − пояснив Трамп.

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Як пише Axios, з 1867 року влада США намагалася придбати Гренландію − найбільший на планеті острів, який не є континентом.

Гренландія вважається частиною континенту Північна Америка, але має геополітичні зв’язки з Європою та отримує фінансування від ЄС, бо з 1979 року має статус автономної заморської території Данії.

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Острів має доступ до Арктики, де тривають перегони між різними країнами за ресурси.

У Гренландії є родовища золота, срібла, міді та урану, а у водах біля узбережжя острова є суттєвий потенціал для видобутку нафти.

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Трамп планує депортувати зі США мільйон мігрантів

Обраний президент США Дональд Трамп має намір депортувати мільйон мігрантів на початковому етапі реалізації своєї політики щодо виселення нелегальних іммігрантів.

Перехідний штаб Дональда Трампа наразі неофіційно співпрацює з представниками влади кількох країн, прагнучи отримати їхню згоду на прийом частини нелегальних мігрантів.

17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни.

Для перемоги кандидату потрібно було забезпечити собі голоси щонайменше 270 виборників.