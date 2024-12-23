Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

МВФ виділив Україні 1,1 млрд доларів на критичні потреби

Наразі це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

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Шмигаль зауважив, що кошти від Міжнародного валютного фонду вже зараховані на українські рахунки і будуть використані для фінансування найважливіших статей бюджету.

За цією програмою Україна вже отримала від МВФ 9,8 млрд доларів.

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Український прем’єр Міжнародному валютному фонду “за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни”.

Транші допомоги від МВФ

Раніше повідомлялося, що Україна отримає новий транш кредиту від МВФ на 1,1 млрд доларів.

У МВФ зазначали, що економіка України залишається стійкою, а показники програми EFF, попри складні умови в країні, перебувають на високому рівні.

Більше по темі США нададуть Україні фінальний пакет військової допомоги У пакеті можуть бути перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси, однак подробиці стануть відомі вже після офіційного оголошення.

У Міністерстві фінансів додали, що МВФ підвищив прогноз економічного зростання на 2024 рік до 4%.

У жовтні 2024 року до бюджету України надійшов близько 1,1 млрд доларів від МВФ. У липні Київ отримав ще один транш на 2,2 млрд доларів. У вересні фонд виділив 880 млн доларів.

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Очікується, що Україна у 2025 році отримає чотири транші на загальну суму близько 2,612 млрд доларів.