Перше коло чемпіонату української Прем’єр-ліги вже позаду, єврокубки пішли на зимові канікули, тож зараз вдалий час для підбиття підсумків. Тим паче, коли йдеться про цьогорічні виступи київського «Динамо», футбол якого викликав ну дуже полярні емоції.

Kyiv Post пропонує згадати як минула перша частина сезону 2024-2025 для «біло-синіх»: перемоги та поразки, травми досвідчених гравців, а також поговорити про перспективи на другу частину сезону*.

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+10 переваги над Шахтарем після першого кола УПЛ

Після програшу «Шахтарю» в останньому фіналі кубку УПЛ, команда Шовковського у новий сезон йшла лише по чемпіонство.

Про це неодноразово казали і футболісти, і головний тренер і власник. Та і на футбольному полі команда з перших матчів билася лише за перемогу.

За сімнадцять турів чемпіонату УПЛ динамівці показали, що їхній шлях до чемпіонства - це атакувальна гра.

Гравці «Динамо Київ» у переможному матчі проти «Олександрії». Фото: офіційний сайт «Динамо Київ»

«Динамо Київ» має найкращу статистику в УПЛ за результатами першої частини сезону: 13 перемог та 4 нічиїх. Це дозволило киянам впевнено зайняти першу сходинку, маючи +10 очок переваги над «Шахтарем» (але донеччани мають матч у запасі) та +8 переваги над «Олександрією», яка стала справжнім відкриттям цього сезону.

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На нашу скромну думку, столична команда має дійсно крутий склад для УПЛ, що дозволяє головному тренеру Олександру Шовковському мати варіанти ротації. «Динамо» має дуже насичений графік у цьому сезоні, тому це насправді важливо.

Після матчів Ліги Європи у матчах внутрішнього чемпіонату основний склад киян або грає неповний матч, або залишається на лаві запасних. Однак, як свідчать результатами сімнадцяти матчів першого кола УПЛ, такі “фокуси” не призвели до проблем на внутрішній арені.

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Крім того, у першій частині сезону динамівці зазнали важких втрат у складі: на певний час вибували Олександр Піхальонок, Денис Попов, Андрій Ярмоленко та Максим Дячук.

Варто додати,що за даними Transfermarkt загальна вартість гравців «Динамо Київ» становить 86,2 млн євро. Дорожче в УПЛ лише донецький «Шахтар».

Динамо чемпіон?

Але що ж по чемпіонству? Нинішня УПЛ у такому становищі, що серед інших 14 команд лише «Динамо» та «Шахтар» можуть боротися за чемпіонство, граючи за інерцією багаторічного суперництва та не докладаючи значних зусиль проти інших суперників.

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Так, не варто недооцінювати “Олександрію”, яка стала відкриттям першої частини сезону і показує дійсно цікавий на тлі інших футбол. Але чи вистачить у них запалу та майстерності на другу частину сезону? Залишається загадкою.

Як зазначив головний тренер клубу з Кіровоградщини Руслан Ротань, його підопічні зараз мають менталітет маленької команди, яка не готова до кінця боротися за перемогу з українськими грандами.

Саме фінансові можливості та кадровий потенціал «Шахтаря» та «Динамо», та їхній досвід дозволяють цим командам претендувати на чемпіонство, навіть якщо їхня гра не завжди є технічно досконалою.

Паралельна реальність - це гра Динамо у Лізі Європи

Якщо сезон 24/25 в УПЛ для динамівців став квінтесенцією всього прекрасного, то Ліга Європи 24/25 була справжнім розчаруванням.

«Динамо Київ» вже зіграло проти «Лаціо», «Гоффенгайму», «Роми», «Ференцвароша», «Вікторії Плзень» та «Реал Сосьєдаду». На жаль, кияни програли всі матчі.

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Так, можна говорити, що однією з причин невдалих виступів ДК у Європі є логістика, яка значно ускладнилася для українських команд з початком повномасштабного вторгнення. Часто команди вимушені виходити на поле після кількох діб дороги, не маючи час на фізичне відновлення.

Панамський нападник київського «Динамо» №39 Едуардо Герреро під час матчу Ліги Європи УЄФА між ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Ференцварош» (Гамбург), 7 листопада 2024 року. Фото: Френк Молтер / AFP

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Не можна сказати, що гра киян у ЛЄ була аж зовсім безнадійною. Були хороші моменти в атаках, були удари у площину воріт, проте у самі ворота м’яч не потрапляв.

Лише на останній хвилині компенсованого часу матчу проти «Вікторії Плзень», коли перемога була недосяжною, «Динамо» змогло відзначитися забитим м’ячем.

Єдиний гол у ЛЄ, автором якого став Владислав Кабаєв, більше нагадував постріл відчаю. «Динамо» не святкувало гол, оскільки він вже не мав жодної турнірної цінності.

За підсумками осінньої частини Лізи Європи «Динамо»:

стало єдиною командою ЛЄ, яка вже вилетіла з турніру, попри запас у дві гри

єдиний клуб ЛЄ, який має 0 очок після шести матчів

командою, яка забила найменше у Лізі Європи – 1

клуб, який пропустив найбільше в ЛЄ – 15.

За результатами єврокубкових матчів «Динамо» та «Шахтаря» Україна потрапила в антирейтинг асоціацій з найбільшим відсотком поразок на основному етапі.

Ізраїльський півзахисник «Ференцвароша», №15 Мохаммед Абу Фані та український півзахисник «Динамо», №06 Володимир Бражко борються за м'яч під час футбольного матчу Ліги Європи УЄФА між ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Ференцварош» (Гамбург), 7 листопада 2024 року. Фото: Френк Молтер / AFP

Перша частина сезону для «біло-синіх» стала дуже контрастною. Команда Шовковського продемонструвала впевнену результативну гру в УПЛ та повний провал у Лізі Європи.

Механізм, який прекрасно працює в Україні, має зазнати змін для вдалих виступів у Європі. Проте не можна виключати, що у другій частині сезону «Динамо Київ» не буде покращувати гру в ЛЄ, а зосередиться більше на боротьбі за чемпіонство в Україні.

*Для підготовки статті використані дані з Sofascore, Transfermarkt та офіційного сайту команди.