Росія почала використовувати не лише північнокорейські війська у штурмах ЗСУ, а й надані КНДР самохідні артилерійські установки М-1989 Koksan.

Про це повідомляє LIGA.net, цитуючи Головне управління розвіжки Міноборони України.

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Росія використовує північнокорейські САУ М-1989 Koksan

Ворог використовує САУ М-1989 Koksan на різних ділянках фронту, а також б’є за допомогою їх по мирних прифронтових населених пунктах.

За даними ГУР, призначення північнокорейських військових полягає в тому, щоб служити піхотою, виконуючи найнебезпечніші завдання, тоді як артилерію обслуговують російські військові.

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ГУР зауважило, що на передових позиціях у Курській області війська КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Північнокорейцям росіяни дали 60-мм міномети, автомати АК-12, кулемети РПК/ПКМ, снайперські гвинтівки СВД/СВЧ, ПТРК Фєнікс та РПГ-7. Деяким видали прилади нічного бачення, тепловізори, коліматорні приціли та біноклі.

Більше по темі Зеленський заявив, що Фіцо допомагає Путіну фінансувати війну Президент України Володимир Зеленський прокоментував останній візит словацького прем’єра до Москви і наголосив, що спільних заяв за результатами зустрічей з Путіним не було.

Як зазначила українська розвідка, солдатів із Північної Кореї називають “особливими бурятами”.

Росія намагається приховати участь військових КНДР у війні

Росія видала фальшиві військові посвідчення північнокорейським військовим, які воюють у Курській області.

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Військові квитки були видані на російські імена Кім Канг Солат Альбертович, Донгнк Ян Суропович і Белек Аганак Кап-Оолович, які нібито народилися в російській республіці Тува.

Командування Сил спеціальних операцій (ССО) ЗС України на своїй сторінці у Facebook повідомило про те, як один екіпаж ССО під час боїв у Курській області протягом останніх трьох днів знищив 77 військових КНДР.

Щонайменше 100 північнокорейських військових, які перебувають у РФ, загинули і ще 1000 отримали поранення в боях проти українських військових у Курській області