Служба безпеки України затримала трьох поплічників спецслужб ворога, які вчинили серію підпалів у різних регіонах країни.
Хто стоїть за підпалами в Україні − подробиці
У Києві затримали 41-річного автомеханіка столичної СТО, який на замовлення Федеральної служби безпеки Російської Федерації підпалив місцеве відділення Укрпошти і два авто ЗСУ.
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Як запалювальну суміш фігурант використав бензин, який злив із баків приватних машин, що проходили в нього техобслуговування.
Далі зловмисник порізав на брухт велосипед, яким пересувався по місту для проведення дорозвідки потенційних цілей.
Іншим затриманим є 15-річний мешканець столиці, який підпалив поштове відділення та відправив своєму російському куратору “фотозвіт” займання.
Юнак розбив вікно держустанови та вилив на його підвіконня легкозаймисту суміш.
Литва продовжить обмежувати росіян і білорусів до 2026 року
На Прикарпатті затримали ворожого поплічника, який спалив авто ЗСУ, що пригнали для ремонту після виконання бойових завдань на фронті.
Зрадником виявився 36-річний ігроман з обласного центру, який уже притягувався до відповідальності за крадіжки приватного майна.
Він сподівався “заробити” на співпраці з Росією, щоб поповнити свій рахунок в онлайн-казино.
Яке покарання загрожує паліям, завербованими ФСБ
Затриманим СБУ оголосила про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
СБУ запустила чатбот “Спали” ФСБешника” для боротьби з агентурою РФ
Служба безпеки України розробила чатбот “Спали ФСБешника” для збору інформації про спроби вербування ворожими спецслужбами.
Він дозволяє українцям анонімно повідомляти про спроби вербування з боку російських спецслужб. За допомогою цього інструменту можна передати інформацію про підозрілих осіб, їхні пропозиції та канали комунікації.
Українські спецслужби на спеціальній пресконференції повідомили про запуск нового проєкту “Хочу к своим”, який сприятиме поверненню українців з російської неволі, як повідомляла журналістка Kyiv Post.