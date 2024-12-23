Водохреще – одне з найважливіших християнських свят, яке символізує очищення та оновлення. До 1 вересня 2023 року його святкували 19 січня, однак після переходу на новоюліанський календар дата змістилася. Відтепер більшість церковних свят відзначають на 13 днів раніше, і Водохреща 2025 припадає на 6 січня.

Що означає свято Хрещення Господнє?

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Водохреще або Хрещення Господнє – одне з найдавніших християнських свят, що символізує очищення та оновлення души й тіла. В цей день в Україні освячують воду, яка, за народними віруваннями, набуває цілющих властивостей.

Свято встановлене на честь важливої події — хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. У момент хрещення на нього зійшов Святий Дух у вигляді голуба, а з небес пролунав голос Господа. Через це свято також називають Богоявленням.

Однією з головних традицій в Україні є освячення води просто неба, часто на берегах річок чи інших водойм. Віряни вважають, що купання в такій воді призводить до оновлення душі й тіла. Купання в ополонці або занурення у холодну проточну воду, як вважається, наближає людей до спасителя. Для багатьох таке купання є важливим актом духовного та фізичного очищення.

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Річка Йордан, де відбулося хрещення Ісуса, є особливим символом свята. Вважається, що в день Водохреща вона змінює напрямок своєї течії, символізуючи оновлення та очищення світу через Христа. Це явище символізує силу Божої благодаті, яка може впливати навіть на природні закони. Вода, освячена в день Водохреща, символізує єдність із цим біблійним місцем. У народі вірять, що в цей день всі водойми набувають чистоти та святості.

Водохреще завершує різдвяно-новорічний цикл і нагадує про значення Таїнства хрещення, яке є новим народженням у християнській вірі.

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Свято Богоявлення 2025 року: традиції та народні вірування

Святкування Водохреща в Україні має давні традиції, тісно пов’язані з обрядами та народними віруваннями. Напередодні свята, 5 січня, подавали Голодну Кутю та дотримувалися суворого посту.

За тиждень до Водохреща молоді хлопці готували місце для освячення води. На водоймі вирізали льодовий хрест і створювали ополонку. Хрест часто прикрашали, іноді забарвлюючи його буряковим квасом. Біля ополонки облаштовували символічний “престол”, а з хвойних гілок формували “царські врата”, додаючи обрядовій дії особливого символізму.

Зранку церковна громада на чолі зі священником вирушала до водойми для освячення води. На Запоріжжі чоловіки їздили до річки на конях, додаючи святу урочистості. Свячену воду вважали цілющою. Її зберігали вдома поруч з іконами, пили лише в разі хвороби, а також використовували для обрядів очищення та благословення. Дівчата вмивалися свяченою водою, бо вірили, що це допоможе зберегти красу та здоров’я.

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Повернувшись додому після купання в освяченій ополонці, господар кропив принесеною свяченою водою хату, господарські будівлі та подвір’я. Він також ставив хрести крейдою чи рідким тістом на одвірках, образах і в місцях, де зберігався посуд. Перед обідом родина пила свячену воду, ніби припадаючи до джерела благословення та захисту.

Існувало повір’я, що в ніч на Водохреща вода в річках і джерелах стає святою. Люди вірили, що протягом кількох днів після свята ця вода несе особливу силу, тому не дозволялося прати білизну чи виконувати інші побутові роботи біля водойм.

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За народними уявленнями, у святій воді не може перебувати нечиста сила, яка, начебто, змушена покинути водойми після освячення. Люди вірили, що ця нечисть залишається на березі до моменту, поки хтось не почне прати в річці. Саме тоді втрачалася, як вірили, священна сила води.

Уночі на Водохреща дівчата іноді спостерігали, як вода в річці чи озері “стає святою”. Вважалося, що, якщо в цей час закинути у воду предмет, він міг дати підказки про майбутнє. Наприклад, якщо предмет швидко спливав, це означало швидке щастя або події, а якщо залишався на дні — труднощі.

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Що не можна робити на Водохреще?

На Водохреще, як і під час інших великих церковних урочистостей, не рекомендується займатися важкою фізичною працею. В одне з найбільших церковних свят варто присвятити свій час молитвам і духовному очищенню, уникаючи конфліктів та суперечок.

Особливо важливим у цей день є милосердя: не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Щодо святкування, то варто уникати надмірностей, зокрема, зловживання алкоголем, адже Хрещення символізує духовність та очищення, а не пишні гуляння. Святу воду в цей день приймають натщесерце, перш ніж почати будь-яку трапезу, так що з самого ранку їсти заборонено.

Свято Водохреща завершує різдвяний цикл. Увечері 5 січня традиційно готують останню кутю в році, яку потім не подають аж до наступного Різдва. Свячену воду використовують виключно з благословенням – її не застосовують для побутових цілей, навіть для приготування їжі. Її п’ють із молитвою або додають до іншої води для її освячення.