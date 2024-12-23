Під час масштабної кібератаки на державні реєстри 19 грудня зафіксували вхід у систему через акаунт найвищого рівня.

Про це повідомляє Радіо Свобода, цитуючи члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Як російські хакери зламали державні реєстри − що відомо

За словами Федієнка, злам добре підготували, хакерську атаку могли здійснити методом фішингу або через підкуп працівника, який мав доступ до реєстрів.

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Народний депутат зазначив, що злам системи міг статися внаслідок вербування працівника установи, підкладання заражених флешок або проведення масштабної фішингової атаки на комп’ютери працівників, які мали доступ до закритої інформації.

Хакери змогли зламати інфраструктуру реєстрів, тому термін відновлення інформації залежить від того, чи пошкоджено бази даних.

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“Я думаю, що тиждень-два, і дані почнуть поступово відновлюватися”, − припустив Федієнко.

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