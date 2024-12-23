Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає критику Президента України Володимира Зеленського в бік канцлера Німеччини Олафа Шольца несправедливою, пише Spiegel.

Рютте дорікнув Зеленському за критику стосовно Шольца − подробиці

За словами генсека Альянсу, він часто говорив Зеленському, аби той припинив критикувати Шольца, бо “це несправедливо”.

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За його словами, рівень підтримки Шольца України вражає, тому Київ має бути вдячний.

Генсек додав, що надав би Україні далекобійні ракети Taurus, на відміну від Шольца, і не запроваджував би жодних обмежень.

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“Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України”, − підсумував Рютте.

Трамп підтримає рішення Шольца не постачати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримає його позицію у відмові надання Україні крилатих ракет Taurus.

Німецький парламент Бундестаг висловив недовіру канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

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Наразі щодо саме обмежувальних заходів для громадян Росії та Білорусі змін не пропонується.

Задля вотуму недовіри Зелені пообіцяли утриматися після того, як ультраправа “Альтернатива для Німеччини” (AfD) погрожувала зірвати процес, проголосувавши за Шольца.

Він сподівається, що переживе політичну кризу і залишиться на другий термін.

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