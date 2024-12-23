Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає критику Президента України Володимира Зеленського в бік канцлера Німеччини Олафа Шольца несправедливою, пише Spiegel.
Рютте дорікнув Зеленському за критику стосовно Шольца − подробиці
За словами генсека Альянсу, він часто говорив Зеленському, аби той припинив критикувати Шольца, бо “це несправедливо”.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За його словами, рівень підтримки Шольца України вражає, тому Київ має бути вдячний.
Генсек додав, що надав би Україні далекобійні ракети Taurus, на відміну від Шольца, і не запроваджував би жодних обмежень.
“Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України”, − підсумував Рютте.
Трамп підтримає рішення Шольца не постачати Україні ракети Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримає його позицію у відмові надання Україні крилатих ракет Taurus.
Німецький парламент Бундестаг висловив недовіру канцлеру ФРН Олафу Шольцу.
Литва продовжить обмежувати росіян і білорусів до 2026 року
Задля вотуму недовіри Зелені пообіцяли утриматися після того, як ультраправа “Альтернатива для Німеччини” (AfD) погрожувала зірвати процес, проголосувавши за Шольца.
Він сподівається, що переживе політичну кризу і залишиться на другий термін.