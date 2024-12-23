Генштаб ЗСУ створить підрозділ із захисту культурної спадщини відповідно до положень Гаазької конвенції, повідомляє пресслужба Генштабу.

У ЗСУ створили спеціальний підрозділ − подробиці

До складу підрозділу увійдуть військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

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Його завданням буде координація дій, спрямованих на захист, збереження та запобігання знищенню об’єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою внаслідок бойових дій.

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Це рішення ухвалили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр Оборони Рустем Умєров.

Це підтверджує дотримання Україною норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, прийнятої в м. Гаага 14 травня 1954 року, та двох протоколів до неї щодо створення спеціалізованого підрозділу із захисту культурної спадщини. Україна ратифікувала перший протокол у 1956 році, а другий − у 2020 році.

“Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі наявн механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту”, − наголосив Генштаб.